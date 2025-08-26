Juanma Moreno sobre Gibraltar: "Es mejor un acuerdo que un mal pleito"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado más información sobre el acuerdo de Gibraltar, cuya rúbrica se espera para el mes de octubre, pero lo ha calificado como positivo. "Los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito", ha indicado el líder andaluz desde Archidona. El texto acordado por Reino Unido, España, Gibraltar y la Unión Europea prevé el derribo de la Verja, que el Gobierno español y las autoridades del Peñón quieren ejecutar en enero de 2026.

"El hecho físico de que no exista - ha indicado en referencia a la Verja- va a contribuir a que haya un desarrollo económico más compartido". No obstante, Moreno ha querido subrayar que considera a Gibraltar un territorio español. "Desde nuestro punto de vista, nosotros nunca vamos a dejar de reivindicar la soberanía española del Peñón", ha afirmado.

Los alcaldes de La Línea y de Algeciras, Juan Franco y José Ignacio Landaluce, respectivamente, han solicitado más información al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre este derribo. El acuerdo se ha traducido ya el inglés, y ahora debe trasladarse a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, porque debe ser refrendado por los parlamentos británico y comunitario.

"Echamos de menos una información detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento y, sobre todo y fundamental y más importante, cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja", ha puntualizado Moreno. "No puede tener una fiscalidad especial Gibraltar y otra fiscalidad en el Campo de Gibraltar, porque eso perjudica claramente los intereses de todos los ciudadanos que viven en el Campo de Gibraltar", ha dicho.

Ha señalado que lo que se quiere desde la Junta es que haya "igualdad en términos fiscales a ambos lados, igualdad de oportunidades, igualdad de inversiones y en definitiva que pueda haber un desarrollo compartido entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar". Para ello, se ha echo eco de las solicitudes de los alcaldes de esta comarca gaditana para obtener "información detallada" y "conocer de primera mano" el procedimiento y los pasos a seguir, esperando además que "de manera rápida" el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convoque una reunión con la comarca y dé "todos y cada uno de los plazos que se van a seguir en esa fase para de una vez por todas derrumbar, derruir y quitar la Verja".