Juanma Moreno entrega a Antonio Sanz la gestión en salud y su futuro en la Junta
Anuncia que la sanidad contará con 16.000 millones de euros para el próximo año, 753 millones más que en 2025
Asienta el Gobierno andaluz para los ocho meses que restan de legislatura en otro pilar, Carolina España, la consejera de Hacienda y portavoz
Así es el programa de la Junta para cambiar todos los planes de cribado del cáncer
Ha sido tal vez la decisión más difícil de Juanma Moreno desde que es presidente de la Junta hace siete años. Porque se trata de un asunto “que afecta a todos los andaluces” como él mismo ha dicho, y porque quedan apenas 8 meses para las elecciones. No hay, por tanto, margen para equivocarse. Y mucho menos porque todos los cambios en el Ejecutivo andaluz que ayer publicó el BOJA se deben precisamente a graves errores en el programa de cribado del cáncer de mama y a la gestión fallida de dos consejeras de Salud en esta legislatura, Catalina García y Rocío Hernández.
Ahora, Juanma Moreno lo fía todo a una carta, la de un político veterano y de toda su confianza, Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, y quien además mantiene las competencias en Presidencia y Emergencias. Entrega el principal incendio político a quien tiene en sus manos el dispositivo de extinción de fuegos, toda una declaración de intenciones.
Se lo decía claramente este miércoles, cuando analizaba que el sistema público de salud “es de los años 80” y le encomendaba la creación de un comité de expertos de Andalucía para diseñar un nuevo modelo más ágil y que se adapte a la sociedad actual. “Es evidente que no es un trabajo para ocho meses, y los andaluces decidirán si tenemos que seguir nosotros o habrá otros a partir de junio del 26, pero alguien tiene que empezar”.
No va a ser el único pilar de su Gobierno. La otra pata la entrega a Carolina España, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Portavoz y ahora también responsable de Diálogo Social. Los dos consejeros han salido reforzados de esta crisis y con una enorme carga de responsabilidad. Y para revestirlos de esa autoridad, este miércoles convocaba de urgencia un acto de toma de posesión en el Palacio de San Telmo, en el Salón de los Espejos, donde escenificaba delante de una buena parte del Gobierno y de invitados sanitarios, agentes sociales, y de asociaciones de pacientes, esa prevalencia de ambos por encima del resto del Ejecutivo. Para aliviar en algo la carga de Sanz, le despoja de algunas de las múltiples competencias que tenía hasta ahora y entrega en manos de Jorge Paradela, consejero de Industria y Minas, la gestión de la Agencia Digital de Andalucía.
El nombre, un símbolo
Con toda la polémica política que se ha generado con los errores en los cribados del cáncer de mama, la estrategia de la Junta para hacerle frente llega incluso hasta los nombres. Moreno ha colocado, por primera vez, a la Consejería de Sanidad la primera en importancia del Gobierno andaluz. Por detrás queda Presidencia, que siempre ha sido la prioritaria por su labor de coordinación de todo el Ejecutivo, y luego Emergencias. “La sanidad es la principal preocupación de este Gobierno”, ha dicho Moreno varias veces durante esta crisis, y con esto quería demostrarlo. Con esto y con el presupuesto porque ha anunciado que para 2026, la Junta destinará 16.000 millones de euros a sanidad, 753 millones de euros más que en este ejercicio, que ya era un 6,9% más que en 2024.
Reunión con los gerentes de los hospitales
Antonio Sanz mantuvo este miércoles la primera reunión de trabajo con el equipo de la consejería que ha dejado Rocío Hernández. Para garantizar la continuidad en el trabajo, el presidente firmó un decreto confirmando a todos en sus puestos tras el cese de la consejera hace una semana. El nuevo titular de Sanidad tendrá que decidir qué cambios lleva a cabo en la cúpula del Sistema Público de Salud y, aunque no hará tabla rasa, tomará decisiones en un período relativamente corto de tiempo. Esta mañana, el nuevo consejero tiene convocada una reunión con los gerentes de los hospitales públicos de Andalucía y también con los directores sanitarios de los distritos. Hay que tener en cuenta que Antonio Sanz lleva una semana ejerciendo estas competencias en funciones y que, como coordinador del Gobierno, tenía conocimiento de los principales temas del SAS.
