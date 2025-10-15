Juanma Moreno encomienda a Sanz "toneladas de diálogo" para dar el "empujón que falta a la Sanidad"

Acto institucional en el principal salón del Palacio de San Telmo, con invitados del propio Gobierno andaluz pero también con directores de distritos sanitarios, asociaciones de pacientes, sindicatos, diputados, senadores, colegios profesionales... y con el deseo expreso de Juanma Moreno de que este "sea el último acto de toma de posesión". Con una sonrisa y un rostro más relajado de los que ha tenido en la útima semana, Moreno ha presidido la toma de posesión de sus dos nuevos consejeros, Antonio Sanz de Sanidad, Presidencia y Emergencias; y Carolina España, de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, los dos pilares sobre los que está basado el Ejecutivo andaluz. Y los principales mimbres para afrontar los ocho meses que restan de legislatura.

Moreno ha elogiado a su número dos en el Ejecutivo destacando su capacidad de trabajo, su entrega y compromiso y le ha pedido dos cosas muy concretas: "Toneladas de diálogo" y que logre "el empujón que nos falta en la Sanidad"; es decir que sea un "revulsivo" para atender al asunto más importante de todos los que tiene entre manos el Gobierno autonómico, "el que afecta a todos los ciudadanos". Porque el presidente ha reconocido los errores del pasado, "no hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo a pesar de que hemos tenido un esfuerzo que nadie puede negar", ha dicho para adelantar que el próximo Presupuesto de la Junta para 2026 destinará 16.000 millones de euros a la sanidad, 753 millones más que en este 2025 cuando ya subió un 6,9% respecto al ejercicio anterior.

El presidente andaluz ha hecho un análisis del estado del sistema público de salud, detallando que "es de los años 80" y por eso ha pedido a su nuevo consejero que convoque a una comisión de expertos de Andalucía, de España y también de la Unión Europea para que se pongan a trabajar en "un nuevo modelo de gestión sanitaria más ágil, eficiente y flexible" y que se adapte a las necesidades de la sociedad actual. "Es evidente que no es un trabajo para ocho meses, y los andaluces decidirán si tenemos que seguir nosotros o habrá otros a partir de junio del 26, pero alguien tiene que empezar".

Moreno ha querido cerrar el acto institucional con una broma, "ahora ya no me puedes decir que no, ya has tomado posesión", le ha dicho a Antonio Sanz antes de emplazarlo a las primeras reuniones que tendrá este jueves. Será con los gerentes de los hospitales públicos de Andalucía y con los directores de los distritos sanitarios. "Estoy seguro de que saldrás reforzado de este encargo", le ha dicho.