Juanma Moreno anuncia una deducción fiscal de 200 euros por cada nuevo hijo sin límite de renta

Faltaba una rebaja fiscal. La que cierra el paquete fiscal que ha ido anunciando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las últimas semanas. Porque los andaluces que tengan un hijo podrán deducirse 200 euros en la declaración de la renta, una bonificación que ya será efectiva en la próxima renta que se presentará en la primavera de 2026. La novedad de esta figura es que elimina el límite de renta para poder aplicársela que hasta ahora era de 30.000 euros en declaración conjunta de los progenitores.

Moreno ha aprovechado su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en las Atarazanas de Sevilla, un edificio histórico que llevaba décadas cerrado y que se ha rehabilitado con fondos de la Junta de Andalucía y de la Fundación La Caixa, en una importante obra que ha costado más de 20 millones de euros. La bonificación se aplicará a los niños que han nacido desde el 1 de enero de 2025, también para las adopciones y también para quienes acogan a un niño sin límite de renta. Hasta ahora, las deducciones por nacimiento de hijo se aplicaban a las rentas hasta los 30.000 euros.

"Hemos intentado favorecer siempre a las familias andaluzas, tras el alquiler y los celíacos, y el bienestar físico y los cuidados a los animales de compañía", ha dicho Juanma Moreno quien ha querido destacar el esfuerzo de las familias acogedoras. "Son 2.500 familias en Andalucía a las que agradezco su trabajo".

El Gobierno andaluz calcula que beneficiará a 13.000 familias y "está pensado para favorecer la natalidad porque la tasa de natalidad ha caído como en el resto de España". El presidente andaluz ha destacado que ahora, en siete de las ocho provincias andaluzas, mueren más andaluces de los que nacen.