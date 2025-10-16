Juanma Moreno y Antonio Sanz buscan la complicidad de los dirigentes del SAS

El cambio estructural que pretende el presidente de la Junta en el SAS también incluye a las formas. Porque el primer día de trabajo de su nuevo consejero de Sanidad se ha iniciado con una reunión con todos los gerentes de los hospitales, así como los directores de áreas y distritos sanitarios de la mayor parte de Andalucía en un encuentro que se ha celebrado en la sede central de la consejería en Sevilla. Y no suele ser habitual que Juanma Moreno participe en estos encuentros; lo normal es que se celebren en el Palacio de San Telmo, con un barniz institucional.

Pero este jueves, Moreno y Antonio Sanz citaban a los directivos del SAS en la sede de la consejería en una reunión de trabajo de la que sólo hay algunas fotos publicadas en las redes sociales pero poca información; quieren evitar suspicacias y buscar la complicidad de los directivos de los centros sanitarios. Según fuentes presentes en el encuentro, en este encuentro ha habido buen ambiente y "ninguna decisión contundente" tal y como algunos esperaban. Hay que tener en cuenta que el propio presidente de la Junta anunció que habría "más ceses" en la administración sanitaria tras la crisis de los cribados del cáncer de mama. Pero por el momento se han frenado con la salida de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Es más, durante la reunión, el presidente y el consejero de Sanidad han explicado las líneas estratégicas de trabajo de la consejería a partir de ahora, yendo más allá de los problemas de los cribados para la detección precoz del cáncer y los planes para tratar de resolver los problemas detectados. En este sentido ha insistido en que los pacientes deben ser "el centro de atención" de todo el sistema sanitario público andaluz, unas palabras que Juanma Moreno lleva repidiendo más de una semana, tras cesar a la consejera de Salud. En sus redes sociales, el presidente andaluz ha sido muy escueto: "Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud", es todo lo que ha dicho.