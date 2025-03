Juanma Moreno afirma que el futuro de Andalucía lo liderarán las mujeres con su esfuerzo: "Queda mucho por hacer"

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el futuro de Andalucía lo liderarán las mujeres con su esfuerzo, aunque "queda mucho por hacer". Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en el acto 'Ellas crean Andalucía', organizado por el PP de Andalucía con motivo del Día de la Mujer, celebrado en Sevilla.

Ha manifestado que es fundamental conciliar la vida familiar con la laboral y personal, y ha expresado que se ha encontrado demasiadas mujeres que le han dicho que han tenido que dejar "su vocación, su proyección profesional porque han tenido la dicotomía de tener que decidir entre su familia a veces y su desarrollo personal o profesional". "Y creo que eso no es justo porque a los hombres no nos pasa; a los hombres no nos ponen límite", ha dicho.

Asimismo, el presidente ha mostrado su preocupación por que ha habido y sigue habiendo una "brecha enorme entre ocupados mujeres y ocupados hombres", si bien ha apuntado que cada vez se está reduciendo más en Andalucía.Ha señalado que la incorporación de las mujeres al tejido empresario andaluz también ha crecido cerca de un 18% en seis años, un "ritmo muy acelerado".

El presidente ha puesto en valor que haya cerca de 200.000 mujeres empresarias en Andalucía. Ha apuntado que Andalucía es la segunda comunidad donde más ha disminuido el desempleo femenino de toda España. Ha señalado que hoy hay 246.000 mujeres ocupadas, más que en el año 2018. "Un cuarto de millón de mujeres han encontrado una oportunidad de empleo a lo largo de estos seis años, gracias al esfuerzo de esta sociedad", ha dicho.

"Esta tierra sobre la que durante mucho tiempo se ha pensado que no podía liderar España, hoy es respetada", ha sentenciado el presidente de la Junta.

Según Moreno, esta comunidad, sobre la que durante mucho tiempo se ha pensado que no podía liderar España, "hoy es respetada" y tiene "datos que otros tienen que mirar con envidia". Ha apuntado que de cada diez empresas constituidas en España, ocho han sido andaluzas, al tiempo que esta comunidad ha batido récords de exportaciones que "ha dejado asombrados a una parte de nuestros compatriotas".

Para el presidente, todo eso ha sido posible gracias al esfuerzo de las mujeres de Andalucía, de manera que el futuro de esta comunidad se tiene que escribir con ellas.