Juanma Moreno pide más competencias por si decide el encierro domiciliario en Andalucía

Los hospitales andaluces siguen acumulando pacientes aquejados de Covid-19. Las 337 personas que debieron ser hospitalizadas este miércoles no son sino un escalón más en la cuesta que padecerá el personal las próximas semanas, quizá meses, un tiempo después de que los contagiados se reduzcan a una magnitud asumible. Las autoridades, mientras, esperan que las medidas de restricción adoptadas surtan efecto.

Después de vencer la curva epidemiológica de los nuevos casos positivos diarios, semanas después de ese hito -sueñan los dirigentes-, los hospitales comenzarán a tomar aire de alivio. Hasta entonces, las autoridades delegadas de las comunidades autónomas soportan el chaparrón y patalean cuanto pueden. Al presidente de la Junta, Juanma Moreno, no le pesan los chaparrones. Así lo dijo este miércoles reiteradamente.

"Estoy dispuesto a asumir el desgaste", declaró con reiteración a los periodistas que le preguntaron en el Hospital de Torrecárdenas de Almería. Hay quien destaca la dificultad que supone para los políticos tomar decisiones en tiempos de pandemia, hay quien defiende que el Gobierno central ha preferido desprenderse de sus competencias en pro de la "cogobernanza" exigida por las comunidades autónomas en la primera ola y los hay que, como Moreno, asumen la carga del nuevo cargo -autoridad delegada- pero que han encontrado no pocas disfunciones en esta traslación del mando único centrípeto al mando confederal centrifugado. El presidente andaluz ha reparado en que ser autoridad sin poder encerrar en los domicilios, adelantar los toques de queda ni capacidad de mando sobre un cuerpo policial es igual que jugar a las casitas o a los muñequitos.

Moreno no está satisfecho con los resultados epidemiológicos y, además, se ve sin las armas suficientes. Es lo que defiende. La incidencia de casos más alta de España es Granada, donde los hospitales están saturándose al ritmo de Sevilla, pero el Gobierno central -reiteró el presidente- ha rechazado que las comunidades autónomas puedan adelantar el toque de queda o decretar políticas estrictas como el confinamiento domiciliario, algo que podría decidir si la pandemia sigue desbocada. En eso se suma a las reivindicaciones del País Vasco. Según adelantó Moreno, sería algo que se trataría en el Consejo Interterritorial celebrado por la tarde, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no confirmó tal extremo y únicamente se refirió a la evaluación de los números que serán analizadas en dos o tres semanas antes de la adopción de nuevas políticas. Moreno incidió de sus intenciones y sus responsabilidades.

"En Andalucía aceptamos cargar sobre nuestra espalda con la responsabilidad y con el desgaste, pero para tomar ciertas decisiones tenemos que contar con todos los instrumentos", enfatizó Moreno antes de añadir que, aun comprendiendo que no puede tener el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sí considera que debería ser habilitado para adelantar el toque de queda antes de las 22:00 o estrechar aún más el límite de las salidas de casa hasta el tope del confinamiento.

"Yo puedo dictar normas, pero si no hay agentes, si no se protege para qué ha servido que yo confine todos y cada uno de los municipios de Andalucía. Yo sé que no se puede controlar todo, pero el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo", señaló al tiempo que hizo referencia a "numerosos testimonios que nos llegan diciendo que no se ven policías y no se ven guardias civiles".

Frente a lo que puede ser una situación más adversa de la pandemia, Moreno le solicitó al Gobierno de España que se adoptasen "las medidas necesarias y las modificaciones normativas que se precisen" para hacer posible que las comunidades autónomas "podamos confinar parcialmente un territorio, una provincia o el conjunto" de la región. "Es evidente que en Granada podría ser una candidata para ello; si tuviésemos ese instrumento, confinaríamos domiciliariamente", dijo en unas declaraciones recogidas por Europa Press.