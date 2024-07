Juan Espadas censura el comportamiento "infantil" del PP tras la sentencia de los ERE

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha reclamado este martes al PP que abandone su comportamiento "infantil" en relación a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE y acate las sentencias, toda vez que espera que el tribunal de garantías se pronuncie de manera "coherente" con los fallos anteriores ante los recursos de amparo elevados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se examinan esta semana.

En declaraciones a los medios en Almería, Espadas ha calificado de "muy grave" la conducta de los dirigentes nacionales y autonómicos del PP, a los que ha acusado de tener "mal perder" en base a los últimos pronunciamientos en los que se ha dado la razón prácticamente a todos los recurrentes y se ha ordenado la anulación de condenas o revisión de penas a la baja.

"Es inconcebible que si te dan la razón, estás de acuerdo con el tribunal, y si no te la dan, no estás de acuerdo con el tribunal", ha manifestado el líder de los socialistas andaluces en relación a las manifestaciones de los dirigentes 'populares', ya que considera que "no se puede deslegitimar" de esta manera al "máximo órgano de control y de garantías de los derechos fundamentales en nuestro país".

El líder del PSOE andaluz ha incidido en que los socialistas acataron "aunque no compartiéramos" la sentencia del Tribunal Supremo que en su día confirmó las sentencias condenatorias, por lo que ha afeado que ahora el PP "deslegitime" al TC y diga que "actúa por criterios que le marca el Gobierno" al considerar que, con dichos fallos, se "vulneraron derechos fundamentales, entre otros, como el de la presunción de inocencia".

Bajo la previsión de que las sentencias sean "coherentes con los pronunciamientos que ya ha habido las semanas anteriores", Espadas considera que el Constitucional ha "echado abajo" el "montaje en torno a esa teoría del PP" de que los gobiernos socialistas al frente de la Junta "habían construido prácticamente un complot para defraudar recursos públicos".

De este modo, espera que los fallos eximan "de cualquier responsabilidad" a los dos expresidentes y al resto de altos excargos condenados por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos, así como que el PP "acate" los fallos y "salga públicamente diciendo que su acusación ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional".