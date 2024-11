Juan Espadas afirma que su denuncia sobre los contratos del SAS está basada en "informes jurídicos"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha explicado que su denuncia sobre los contratos del SAS pasa porque "a causa de esas contrataciones a dedo, evitando el concurso público, se ha producido claramente un quebranto de recursos públicos porque se ha adjudicado a empresas por un precio superior al que se hubiese conseguido en los concursos públicos", ha abundado Juan Espadas, que ha puntualizado que "en ese sentido" es en el que la denuncia socialista plantea "al juezque compruebe cómo las bajas de precios, del entorno de no menos de un 10% más baratas, no se han producido con las adjudicaciones a dedo que ha hecho Moreno". "Esto es lo que queremos que determine o analice el juez", ha incidido Juan Espadas, que en ese punto ha añadido que comprende "el nerviosismo" del presidente de la Junta y "de su gobierno, intentando decir" que los contratos denunciados "estaban amparados por algún informe de la asesoría jurídica del SAS".

El dirigente socialista ha remarcado que "todo esto lo va a investigar y a determinar la justicia, desde el punto de vista de la existencia, o no, de responsabilidades penales" en la Junta, por lo que ha apelado a "dejar trabajar a la justicia y colaborar con ella" y, en segundo lugar, a "no decir mentiras", y al respecto ha subrayado que son los propios socialistas quienes en su denuncia aportan "informes de la asesoría jurídica del SAS" que "decían claramente que la contratación por emergencia es absolutamente excepcional, y que si no estaba ya permitida, como no lo estaba, a partir de mediados de 2021, su utilización excepcional no se podía hacer más que en algún caso concreto, y por no más de tres meses de duración".

De esta manera, Espadas ha sostenido que "no admite ni tiene defensa", basándose en dichos informes de la asesoría jurídica del SAS, que dicha forma de contratación se prolongara "de tres meses a dos años", incurriendo en un "desvío de fondos públicos" a través de "contratos de emergencia prorrogados y con adendas".

Espadas ha sentenciado que el Gobierno de Juanma Moreno "lo sabe" y "está intentando rebajar la responsabilidad, a pesar de que no da la cara y explica qué es lo que ha ocurrido aquí", y al respecto ha preguntado por qué el PP-A "negó una comisión de investigación en el Parlamento" sobre esta cuestión para dar "explicaciones políticas", y ha subrayado que en el PSOE-A están "dispuestos a esperar", y han interpuesto la referida denuncia ante un juzgado "porque por la vía política y parlamentaria no hemos recibido ni información ni ninguna explicación o justificación".