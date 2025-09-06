Jerez y Morón marcan las temperaturas más altas de España en un agosto de récord

El Valle del Guadalquivir ha confirmado su condición de punto caliente de la península, batiendo una vez más la marca de toda España en agosto. Las estaciones meteorológicas situadas en Jerez y Morón han sido donde los mercurios han alcanzado la cota más elevada. Fue el día 17, con 45,8 grados en el municipio gaditano y 45,2 grados en el sevillano, al final de una larga ola de calor que ha dejado el agosto más caluroso en el país de la serie histórica, junto al agosto de 2024.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha analizado los datos ya consolidados del pasado mes de agosto y ha confirmado el carácter "extremadamente cálido" en toda España, con una temperatura media de dos grados por encima de lo habitual. El informe de la Aemet ha calificado además la ola de calor como especialmente intensa después de registrar temperaturas de hasta seis grados por encima de lo normal en el conjunto del país.

Aparte de las mencionadas comarcas de Jerez y Morón, donde se han sufrido los termómetros más altos del país, junto a otros puntos del centro de Andalucía, la Aemet ha concluido que ha habido episodios particularmente calurosos en el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas, norte y centro de Extremadura y en la Comunidad Valenciana. La tercera temperatura más alta después de Jerez y Morón se registró en la estación meteorológica de Murcia (45,1 grados) el 18 de julio.

En cuanto a las lluvias, ha informado Europa Press después de analizar el estudio de la Aemet, agosto ha tenido un "carácter seco", con una media de 14,4 mm, lo que supone "el 66% del valor normal del mes". Ha sido el décimo sexto agosto más seco desde 1961. En Canarias, sin embargo, éste ha sido el quinto agosto más húmedo desde esa misma fecha.