Jaén y Cádiz se salen de la orden de Montero y elegirán al secretario general del PSOE en primarias

El PSOE de Andalucía sigue teniendo sus propios códigos. Y eso a pesar de que la orden directa de su nueva, e indiscutible, secretaria general María Jesús Montero era que no quería elecciones primarias, sino acuerdo y pacto en todas las provincias para dirimir el liderazgo provincial. Pero las agrupaciones provinciales de Jaén y Cádiz siempre han sido muy fuertes y siguen demostrando sus características, por más que en el caso jiennense han sorprendido y movido los cimientos del partido. Porque la realidad es que el próximo 16 de marzo se abrirán las urnas en las agrupaciones socialistas de esas dos provincias cuyos militantes tendrán que elegir entre la ya ex portavoz parlamentaria del PSOE Ángeles Férriz, crítica con la actual dirección en su provincia, y Juan Latorre, alcalde de Arjona, que es el candidato del actual jefe del PSOE en Jaén, y presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Eso en el caso de Jaén.

En Cádiz, los militantes socialistas deberán elegir entre el actual secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque; y Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota muy unido desde siempre a los anteriores secretarios generales del PSOE andaluz y gaditano, es decir, Juan Espadas e Irene García.Ya trató de optar al liderazgo provincial en 2021, pero se retiró tras el acuerdo que alcanzaron Ruiz Boix e Irene García en el anterior congreso regional de Torremolinos y a instancias de Espadas.

Jaén

La disputa del PSOE de Jaén ha supuesto una catarsis entre los socialistas. De hecho, ha sido protagonista de una buena parte del Congreso Regional del PSOE en Armilla celebrado el 22 y 23 de febrero. Nunca hasta ahora los socialistas de Jaén se habían enfrentado en las urnas. Su manera de trabajar, y ahí estaba su fuerza, estaba en resolver primero y en su tierra las disputas internas y, posteriormente, acudir a votar como un bloque en el resto de procesos orgánicos. Pero el anuncio de la marcha de Francisco Reyes de sus labores orgánicas ha abierto una disputa que no han sido capaces de cerrar. Y ya parece que, hasta que no se cierren las urnas, no será posible ningún acuerdo.

Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, había elegido a Juan Latorre, alcalde de Arjona para liderar el partido en la provincia. Pero Ángeles Férriz, una mujer ex alcaldesa de la Carolina que ha tenido responsabilidades orgánicas en la Ejecutiva Regional además de un importante papel en el Parlamento andaluz, ha considerado que es su momento y que sus compañeros militantes necesitan una renovación interna con un liderazgo que tiene foco mediático y conoce mucho más que las fronteras de su provincia. Así, este martes ha presentado un "tsunami de avales" con el fin de "levantar a este gigante dormido" que es el PSOE de Jaén a su juicio. Ha presentado 1.164 firmas, el máximo de las permitidas por las normas internas del PSOE.

Cádiz

Las tensiones internas en el PSOE de Cádiz, por el contrario, no son nuevas. Es más, la sorpresa hubiese sido que no hubiese más de un candidato como ocurrió en las últimas elecciones internas, en 2021, donde un pacto situó a Ruiz Boix al frente de los socialistas gaditanos. Ahora, al secretario general se ha salido un competidor que entonces se retiró. Javier Ruiz Arana ha sido uno de los vicesecretarios generales del PSOE de Cádiz merced a ese pacto y ahora cuenta con el respaldo de los partidarios de Irene García, ex secretaria general y vicepresidenta del Parlamento Andaluz, de los partidarios de José María Román, alcalde de Chiclana, además del núclero duro del PSOE de San Fernando, como son Patricia Cavada y Fernando López Gil, quienes hace cuatro años apoyaron a Ruiz Boix y ahora prefieren al regidor de Rota.