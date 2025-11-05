La izquierda llama a manifestarse el domingo contra el deterioro sanitario en Andalucía

Los partidos de izquierda en el Parlamento de Andalucía -PSOE, por Andalucía y Adelante- han coincidido esta mañana en pedir a los ciudadanos el respaldo a las manifestaciones convocadas este domingo en todas las capitales de la comunidad en defensa de la sanidad pública andaluza. Por su parte, el PP ha rechazado las acusaciones de privatización, mientras que Vox ha acusado a los convocantes de "politizar" la protesta.

La portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz, ha pedido que "todos los andaluces estamos llamados a salir a las calles para salvar nuestra sanidad pública", y ha apostillado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha pretendido, sin éxito, encapsular el escándalo del cribado del cáncer de mama en unos hechos aislados" y "en una concreta patología". "Nada más lejos de la realidad", porque lo sucedido en torno al programa de detección precoz del cáncer de mama "es la punta del iceberg" de un proceso que "empezó cuando Moreno Bonilla llegó a San Telmo y decidió emprender una hoja de ruta que ha ejecutado milimétricamente" sobre la sanidad, según ha abundado Ángeles Férriz.

Por su parte el PP-A ha querido dejar claro que el Gobierno de Juanma Moreno ha sido el "freno a la privatización de la sanidad que emprendió" el PSOE-A durante sus años de gobierno. El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha denunciado las "mentiras" y "falsedades" del PSOE-A sobre que se está "privatizando" la sanidad a través de los conciertos con la sanidad privada. "Es muy difícil debatir con alguien que no te responde a lo que tú dices, sino que lo que hace es repetir constantemente la misma mentira".

Vox, en boca de su portavoz adjunto, Ricardo López Olea, ha considerado que la situación de la sanidad pública andaluza pone de manifiesto que el Gobierno del PP-A está llevando a cabo una "nefasta gestión", pero lo que no se puede hacer es "politizar" este tema tan sensible, como hacen, a su juicio, los partidos de izquierda y sus "brazos políticos" que son los sindicatos. López Olea ha insistido en que hay una "politización absoluta y descarada por parte de la izquierda de un tema que es muy doloroso para los andaluces, como es la sanidad", y que debe ser tratado con un "ejercicio firme de oposición en las instituciones, que es donde se hace oposición al Gobierno autonómico, y no politizarlo en las calles".

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha expresado el apoyo de su grupo a la manifestación con la idea de que la sanidad pública "es un símbolo" que alcanza toda su dimensión ante "la desigualdad económica y social", ya que la paciente que espera el resultado de una mamografía en la sanidad pública "seguramente vaya a la privada y el que no tiene capacidad puede que se muera".

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha recordado que en las movilizaciones previstas para este domingo, se va a volver a pedir la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el "destrozo" que está haciendo con la sanidad pública.