IU apuesta por acumular fuerzas en torno a Por Andalucía, donde sigue Podemos

La coordinadora andaluza de Izquierda Unida (IU) ha aprobado este viernes con un 80% de los votos un documento por el que apuesta por reforzar Por Andalucía con todos los actores de la izquierda. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Por Andalucía aún sigue Podemos. Los morados forman coalición con IU y Más País, el partido que ha sido hasta el jueves el de Íñigo Errejón. La idea de conseguir que Podemos se mantenga dentro en Andalucía es la que viene defendiendo el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, para todo el territorio español.

La coordinadora de IU ha aprobado un documento que parte del PCE, que es el núcleo principal de la federación. En el texto se hace mención a una serie de "errores" que no se deben cometer y que describen todo lo ocurrido en torno a la izquierda. Así, se critica que la "unidad" no sólo se puede construir para crear espacios electorales, que las negociaciones no deben partir de los aparatos de los diferentes partidos y que hay que rechazar los "vetos" a las organizaciones y a las personas. Señala como error al "adanismo: antes no existía nada".

La propuesta coincide con uno de los momentos más bajos de Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz en la que también se encuentra IU. De hecho, Antonio Maíllo ha aconsejado este mismo viernes a la formación que haga "una cirugía radical" para depurar a quienes dentro del grupo parlamentario pudieran saber del comportamiento de Íñigo Errejón.

"El proyecto político -se explica- debe de ser lo más integrador posible. Nadie puede excluir a nadie, todo lo contrario, en virtud del objetivo acordado y al programa político nos comprometemos todos los actores a trabajar en una misma dirección, sin exclusiones, ni vetos. El espacio diverso debe contar con el reconocimiento de las distintas personalidades jurídicas de las partes que integran el espacio".

Por Andalucía se presentó a las pasadas elecciones autonómicas como una coalición de IU, Podemos y Más País, pero vivió una polémica negociación por las listas que llegó al extremo de no presentarse a tiempo en el registro. En la actualidad el grupo, formado por cinco parlamentarios, está fraccionado, aunque no ha llegado a romperse como ocurrió en el Congreso.