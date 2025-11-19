Investigadores andaluces crean un modelo de IA que alerta del riesgo de muerte en la UCI

El equipo de investigadores que ha liderado el estudio.

Investigadores del sistema sanitario público de Andalucía han dado un paso decisivo en la medicina predictiva: un modelo de inteligencia artificial puede anticipar el riesgo de fallecimiento de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante las primeras 72 horas, el periodo más crítico para la toma de decisiones médicas.

El estudio, publicado en Medicina Intensiva, analiza más de 106.000 casos clínicos anonimizados, incluyendo datos fisiológicos y bioquímicos. Gracias a un algoritmo de aprendizaje automático (machine learning), el sistema alcanza una precisión cercana al 93% y, a diferencia de otros modelos, permite explicar qué factores incrementan el riesgo de mortalidad.

"El objetivo no es sustituir a los médicos, sino ofrecer información objetiva que ayude a priorizar tratamientos y anticipar complicaciones graves", explican los autores del estudio.

El modelo ha sido desarrollado por investigadores de la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud, a través de su Laboratorio de Ciencia de Datos y el Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en colaboración con Ángel Estella, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez.

Tras probar distintos algoritmos de aprendizaje automático, los científicos seleccionaron el más eficiente, capaz de predecir con fiabilidad qué pacientes tienen mayor riesgo durante sus primeras horas en la UCI.

IA como aliada de los profesionales sanitarios

El modelo no sólo predice la mortalidad, sino que también identifica los factores de riesgo específicos en cada paciente. Esto permite a los médicos anticiparse a posibles complicaciones y tomar decisiones más informadas en un entorno donde cada minuto cuenta.

"La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia clínica, sino que la complementa, ofreciendo datos objetivos que ayudan a salvar vidas", destacan los investigadores.

Este trabajo se suma a investigaciones previas del equipo, que han mostrado cómo la IA puede ser una herramienta útil para gestionar pacientes críticos y mejorar la seguridad clínica. La integración de estas tecnologías en las UCI promete optimizar recursos, priorizar intervenciones y mejorar la eficiencia hospitalaria.

En un contexto donde la presión sobre las unidades de cuidados intensivos es constante, la capacidad de anticipar riesgos en las primeras horas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, consolidando la inteligencia artificial como un recurso estratégico para la medicina del futuro.