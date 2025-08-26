Qué implica que un territorio sea declarado zona catastrófica en España

Un vehículo recorre parte de una de las zonas arrasadas por el fuego de Tarifa.

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica, se regula en el artículo 23 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil aprobada el 9 de julio de 2015 durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según la norma, corresponde al Consejo de Ministros aprobar la declaración, a propuesta de los ministerios competentes, que son quienes delimitan el área afectada. La petición puede partir de las administraciones públicas interesadas, y el Ejecutivo puede recabar informes de las comunidades autónomas implicadas.

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado tras la última aprobación de esta declaración que recibirán ayudas "todas aquellas comarcas que en los últimos 2 meses han sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano" y "también aquellos cinco territorios que sufrieron fuertes lluvias" a principios del verano. La declaración de zonas afectadas por emergencia de protección civil afecta a 16 comunidades autónomas, según ha dicho Marlaska, todas menos el País Vasco.

Qué medidas incluye

El artículo 24 de la misma ley detalla que el Consejo de Ministros puede aprobar medidas económicas y fiscales, entre ellas:

Ayudas a particulares por daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

Compensaciones a corporaciones locales por los gastos derivados de su actuación.

Subvenciones a personas físicas o jurídicas que hayan prestado servicios o aportado bienes durante la emergencia.

Apoyos a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios .

. Subvenciones por daños en infraestructuras municipales.

Ayudas por pérdidas en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina .

. Apertura de líneas de préstamo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También se contemplan medidas fiscales como la exención del IBI, reducciones en el IAE u otras relacionadas con la Seguridad Social, como extinción o suspensión de contratos, reducción de jornada directamente causada por la catástrofe o aplazamientos de hasta un año en el pago de cotizaciones.

Casos recientes de declaración

El 19 de enero de 2021, el Gobierno aprobó la declaración de zona catastrófica en ocho comunidades autónomas por los efectos del temporal Filomena.

El 28 de septiembre de 2021, se aplicó esta medida a La Palma tras la erupción volcánica que se prolongó durante tres meses.

El 23 de agosto de 2022, se declaró zona catastrófica a los territorios afectados por grandes incendios en todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria y Asturias.

El 5 de noviembre de 2024, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aprobó la declaración para 78 municipios afectados por la dana de octubre (75 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía) y un paquete de 10.600 millones de euros en ayudas.

Una herramienta de respuesta estatal

La figura de zona catastrófica permite al Gobierno articular ayudas rápidas y extraordinarias para hogares, empresas, autónomos y administraciones tras una emergencia, es un mecanismo clave para que los territorios puedan recuperarse antes de los efectos devastadores de incendios, inundaciones o fenómenos extremos.