En homenaje a la periodista Lucrecia Hevia

La redacción de ElDiario.es Andalucía ha aprovechado la celebración de la III Gala de los Premios Gente de 10 para rendir un homenaje a la que fuera su fundadora y directora, la periodista Lucrecia Hevia, fallecida el pasado 7 de julio víctima de un cáncer a los 49 años de edad. Este homenaje tuvo lugar en la noche del martes cuando se celebró la entrega de premios del periódico que mantiene el espíritu de Lucre, como la conocían todos, reconociendo a la gente corriente que hace cosas extraordinarias en su barrio, su pueblo, en su actividad o en su profesión.

Esta gala avivó como el espíritu divertido con el que concibió estos galardones Lucrecia Hevia,. Su recuerdo estuvo también muy presente con fotografías y menciones llenas de cariño de quienes fueron sus compañeros y la echan de menos todos los días en la redacción. Nacida en Madrid el 24 de marzo de 1976 en una familia de raíces asturianas, sin parientes periodistas, fue mucho más que una profesional de la información: fue una constructora de espacios de libertad, feminismo, rigor periodístico y compromiso social. Desde muy niña, según sus propias palabras, supo ver “el valor de contar las cosas” y quiso ser periodista. Sus primeros referentes, tal y como ella misma relató en una entrevista el año pasado, fueron Rosa María Calaf y Carmen Sarmiento. Estaba casada y tenía dos hijas.