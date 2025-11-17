Hacienda comunica a Andalucía la transferencia 30.725 millones para el próximo año, un 7% más

El Ministerio de Hacienda va a transferir a Andalucía en 2026 un total de 30.725 millones de euros, lo que supone el 18% del total de los fondos destinados a las autonomías. Así lo ha comunicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se está celebrando en Madrid este lunes. Esta cantidad se debe a la suma de 29.390 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que en 2025, más los fondos correspondientes a la liquidación de 2024. En total, las autonomás de régimen común van a recibir 170.300 millones de euros para el próximo año desde el Ministerio de Hacienda. Hay un dato más. Andalucía tendrá capacidad para endeudarse en un 0,1%, lo que supone un margen de 731 millones de euros durante los próximos tres años que el Gobierno andaluz decidirá si quiere utilizar o no. La consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, se ha mostrado muy crítica con esta propuesta y ha explicado que el Gobierno andaluz ha elaborado un Presupuesto 2026 en equilibrio, es decir, sin aumentar la deuda autonómica.

Desde el Ministerio de Hacienda, consideran que los recursos del sistema de financiación autonómica "es un récord y reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Ejecutivo". Asimismo, defienden que el objetivo de déficit del -0,1% "significa que las comunidades autonómas no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos. Esto permitirá a los territorios contar sólo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio". El beneficio de esta senda para Andalucía será de 234 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 244 millones, y en 2028 alcanzará los 253,6 millones. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 731 millones de euros extra que podrá destinar al Estado del Bienestar.

"Estas medidas son coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las comunidades autonómas. Así, durante la peor pandemia en un siglo, el Ejecutivo mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación. O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la covid y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación".