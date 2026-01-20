La Guardia Civil se centra en el vagón 6 de Iryo la investigación

La Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo que sufrió el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con el objetivo de analizar su posible vinculación con las causas del siniestro que ha dejado un balance de 41 víctimas mortales. Este coche, identificado como el primero que descarriló durante la colisión, se ha convertido en una pieza clave para esclarecer qué provocó la tragedia que ha conmocionado a España.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en dicho vagón del convoy que circulaba en dirección a Madrid cuando impactó frontalmente con el Alvia que viajaba en sentido contrario hacia Huelva. Durante sus declaraciones desde Córdoba, el titular de Transportes ha explicado que se trata del coche que inició el descarrilamiento y que todavía no había podido ser examinado exhaustivamente por los investigadores en el momento de sus declaraciones.

"Es el coche que descarrila", ha señalado Puente, añadiendo que "la Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar". Esta retención preventiva del vagón 6 responde a la necesidad de preservar todas las evidencias materiales que puedan arrojar luz sobre las circunstancias exactas del accidente.

Inspección ocular de los vagones del convoy Iryo

Los especialistas de la Guardia Civil habían concluido este martes a media mañana la inspección ocular de los vagones 7 y 8 del Iryo, por lo que ya se podía empezar a retirar estos coches de las vías, si así era autorizado por el juzgado instructor. Esta labor forense forma parte del protocolo habitual en este tipo de siniestros, donde cada elemento debe ser documentado y analizado minuciosamente.

De esta forma, quedaban por inspeccionar los vagones del 1 al 6 del tren Iryo, por lo que una vez realizada esta diligencia, previsiblemente a lo largo de ese mismo martes, también se podría proceder a la retirada de los coches, incluido el número 6, que es el que ha sido señalado específicamente por el ministro Puente como objeto prioritario de análisis.

Fuentes de la investigación consultadas han reiterado que la Guardia Civil se está centrando en recabar todas las evidencias disponibles, incluyendo las roturas de los raíles y también posibles desperfectos en las rodaduras o sistemas de anclajes de los trenes. Estas mismas fuentes subrayan que es pronto para determinar las causas del accidente y que será necesario completar todos los análisis técnicos antes de emitir conclusiones definitivas.

Trabajo coordinado del equipo de criminalística

Las pruebas en la denominada 'zona cero' las está recopilando desde el primer momento el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, en coordinación con el Juzgado de Montoro que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente el domingo pasado. Este equipo especializado trabaja con métodos científicos para documentar cada detalle del escenario del siniestro.

El informe preliminar y las conclusiones definitivas dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España, que tiene la responsabilidad de determinar las causas técnicas de este tipo de siniestros y emitir recomendaciones para evitar que se repitan en el futuro.

Descartado el fallo humano como causa del accidente

Mientras se desarrollan las labores de inspección técnica, el ministro Puente ha comentado que se puede descartar un fallo humano, pues ninguno de los dos trenes circulaba con exceso de velocidad en el momento de la colisión. Los datos registrados por los sistemas de control indican que ambos convoyes respetaban los límites establecidos para ese tramo de vía.

"Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso", ha señalado el ministro en sendas entrevistas con Onda Cero y RNE.

Esta declaración del titular de Transportes pretende desligar el accidente de posibles carencias en la inversión ferroviaria, un debate que ha surgido en las últimas horas en diversos foros y medios de comunicación. Según Puente, aunque sea legítimo debatir sobre el estado de la red ferroviaria española, no existe relación directa entre esa cuestión y lo ocurrido en Adamuz.

¿Qué es el Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)?

El CIAF es el organismo técnico independiente responsable de investigar los accidentes e incidentes ferroviarios en España. Su función principal consiste en determinar las causas de los siniestros ferroviarios y proponer medidas preventivas para mejorar la seguridad del transporte por ferrocarril. Este comité opera con autonomía respecto a las administraciones y empresas ferroviarias, garantizando así la objetividad de sus investigaciones.

Adscrito al Ministerio de Transportes, el CIAF está integrado por expertos en ingeniería ferroviaria, seguridad y otros campos técnicos relacionados. Sus informes tienen carácter técnico y no jurídico, aunque frecuentemente son utilizados como prueba pericial en los procedimientos judiciales que se derivan de estos accidentes. La labor de este comité resulta fundamental para comprender qué falló en cada caso y cómo evitar tragedias similares.

¿Qué tipo de análisis se realizan en los vagones tras un accidente?

Los análisis técnicos de los vagones accidentados incluyen una inspección exhaustiva de múltiples componentes. Los expertos examinan el estado de las ruedas, los ejes, los sistemas de frenado, las suspensiones y todos los elementos de rodadura que puedan haber contribuido al descarrilamiento. También se analizan las estructuras metálicas en busca de grietas, deformaciones o fallos de material.

Además, se revisan los sistemas de anclaje y acoplamiento entre vagones, que son cruciales para mantener la integridad del convoy durante la marcha. Cualquier defecto en estos mecanismos podría provocar una separación o desalineación de los coches, desencadenando un descarrilamiento. Los investigadores también toman muestras de materiales para su análisis en laboratorio, buscando señales de fatiga, corrosión u otros procesos de degradación.

¿Cuánto tiempo puede durar la investigación de un accidente ferroviario?

La duración de una investigación ferroviaria depende de la complejidad del caso y de la cantidad de evidencias que deban analizarse. En accidentes de gran magnitud como el de Adamuz, con múltiples víctimas mortales y daños materiales importantes, el proceso puede extenderse varios meses o incluso más de un año hasta que se emita el informe definitivo del CIAF.

Durante este periodo, los investigadores deben recopilar testimonios, analizar grabaciones de las cajas negras de ambos trenes, examinar los sistemas de señalización y control de tráfico, inspeccionar el estado de la vía y de los convoyes, y realizar simulaciones informáticas del accidente. Todo este trabajo se desarrolla con metodología científica para garantizar que las conclusiones sean sólidas y fundamentadas.

El balance provisional del accidente de Adamuz

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado domingo se ha convertido en una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en España, con un balance provisional de 41 víctimas mortales. La colisión frontal entre el tren Iryo que se dirigía a Madrid y el Alvia con destino a Huelva se produjo en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Los servicios de emergencia trabajaron durante horas en el rescate de víctimas y la atención a los heridos, que fueron trasladados a diversos hospitales de la provincia de Córdoba y provincias limítrofes. Las autoridades activaron el protocolo de emergencias por accidente múltiple, movilizando recursos sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad de toda la región.