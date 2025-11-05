El Gobierno pospondrá la Conferencia de Presidentes por las elecciones en Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al 'president' catalán, Salvador Illa, en la última Conferencia de Presidentes, en Barcelona.

El Gobierno ha decidido aplazar la Conferencia de Presidentes que estaba prevista inicialmente para diciembre en Asturias debido a las elecciones en Extremadura convocadas para el 21 del próximo mes.

Estas reuniones del jefe del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas se celebran de forma semestral, y tras la que tuvo lugar en Barcelona el pasado mes de junio, se iba a convocar en diciembre en el Principado de Asturias después del ofrecimiento que hizo en el último encuentro el presidente de esta comunidad, Adrián Barbón.

El adelanto electoral en Extremadura decidido por su presidenta autonómica, María Guardiola, ha motivado, según fuentes del Gobierno, que se haya acordado posponer esa próxima reunión para que no coincida con la correspondiente campaña electoral.

Es habitual que las reuniones de la Conferencia de Presidentes no se convoquen en medio de procesos electorales para no condicionar el encuentro ni interferir en los comicios, y eso es lo que ha llevado al Gobierno a decidir el aplazamiento.

No hay fecha prevista por ahora para el momento en el que podría convocarse, pero la intención inicial es que pudiera celebrarse a principios del próximo año.

En cualquier caso, el procedimiento de la Conferencia de Presidentes obliga al Gobierno a convocar una reunión preparatoria dirigida por Ángel Víctor Torres y en la que participan los consejeros de Presidencia de las distintas comunidades autónomas.

La última reunión preparatoria significó el enésimo desencuentro entre el Gobierno central y el PP, ya que las comunidades 'populares' decidieron votar en contra del orden del día y la cita acabó sin acuerdo.

Ese desencuentro se revivió a gran nivel durante la Conferencia de Presidentes, ya que no se logró ningún pacto y la cumbre de Barcelona estuvo marcada por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de salirse de la sala cuando algunos 'barones' hablaron en sus lenguas cooficiales.