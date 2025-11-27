El Gobierno explica "el gravísimo perjuicio" que supone para Andalucía el rechazo a la senda de estabilidad
Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña serán las regiones que pierdan mayor margen de gasto ante el rechazo del Congreso de los Diputados
El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno con una mayoría absoluta en contra
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recalcado este jueves que el rechazo en el pleno del Congreso a la senda de estabilidad supondrá un "gravísimo perjuicio" para la región y ha responsabilizado al PP de renunciar a 731 millones para servicios públicos.
El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes. Fernández ha subrayado que el rechazo a la senda de estabilidad supone un "gravísimo perjuicio para Andalucía" porque conlleva la renuncia a 731 millones de euros para servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.
"No se puede estar pidiendo más financiación, más dinero, por un lado, y por otro lado rechazando cantidades tan importantes que beneficiarían a los andaluces", ha resumido Fernández.
Andalucía entre las comunidades más perjudicadas
Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña serán las regiones que pierdan mayor margen de gasto ante el rechazo del Congreso de los Diputados. En conjunto, Hacienda estima que entre 2026 y 2028 se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas con el rechazo a la senda planteada por el Gobierno, ya que entrarán en vigor los objetivos más ajustados para las regiones plasmados en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado (0% de déficit frente al 0,1% que había propuesto Hacienda).
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.
Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
El Ministerio de Hacienda volverá a llevar la misma senda en próximas fechas, y si se vuelve a rechazar, el Gobierno seguirá adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que remitió a la Comisión Europea en 2024 en el marco del plan fiscal estructural a medio plazo exigido tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.
Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.
