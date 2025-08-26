El Gobierno decreta que Andalucía puede acoger al doble de menores migrantes que tiene ahora

El culebrón se ha resuelto al fin por decreto. Después de varios meses de dimes y diretes, de reuniones sin acuerdo y de acusaciones impropias de instituciones del Estado que se enfrentan a uno de los desafíos más importantes del siglo, el Gobierno central ha aprobado un real decreto que establece el reparto de los migrantes menores de edad que llegan a las costas españolas sin acompañantes adultos. El Ejecutivo decreta mediante la aplicación de una tasa común para todas las comunidades autónomas que Andalucía puede acoger a 2.827 menores, es decir, casi el doble de los 1.455 que atiende en este momento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el llamado real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, una capacidad que ha establecido en una tasa de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes en todos los territorios de España. De esta ratio, contando con la población de Andalucía, la más elevada del país, a los centros de acogida andaluces les corresponden 1.372 plazas más para menores. Valencia, según estas mismas cuentas, puede acoger a 1.216 personas más y a Galicia, 620.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado este martes al término de la reunión del Consejo de Ministros del nuevo real decreto que da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Después de la aprobación de esta norma, ha informado Alegría, las comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de los traslados a lo largo y ancho del país.

La equivalencia de la tasa a la población de los territorios del Estado, la capacidad de acogida ordinaria de Andalucía es de un total de 2.827 plazas, de 2.650 en Cataluña, de 2.325 en la Comunidad de Madrid, de 886 en Galicia, Aragón tiene una capacidad de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

Con la entrada en vigor de este real decreto, da inicio el mecanismo de solidaridad obligatoria que lleva meses exigiendo Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes del archipiélago y Ceuta a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra. Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad, informa Efe.

Este sistema lo han recurrido al Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno está respaldado por el PSOE. La Comunidad de Madrid ha acudido además al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto. Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado que se reconozca la situación de la comunidad como "frontera" en el reparto de menores migrantes y ha criticado que el Gobierno central sí favorezca a País Vasco con este reconocimiento y a Cataluña con un reparto "simbólico". "¿Cuántos entran desde Europa al País Vasco? ¿Cuántos van en patera cruzando desde Francia al País Vasco?", se ha preguntado Moreno, quien ha recordado que Andalucía sí está "a tiro de piedra" de África y ve cada día llegar pateras a sus playas, informa Efe.