El Gobierno aprueba la próxima semana 28,5 millones de euros para la renaturalización del entorno de Doñana

El próximo lunes 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobará definitivamente las ayudas destinadas a la renaturalización y restauración ecológica de tierras agrícolas en el área de influencia de Doñana. Esta primera convocatoria cuenta con una dotación económica de 28,5 millones de euros, según ha confirmado Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, a Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, durante la reunión mantenida este martes en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta iniciativa forma parte del ambicioso plan de recuperación integral de Doñana impulsado por el Gobierno de España, que se articula a través de las subvenciones gestionadas por la Fundación Biodiversidad. El régimen de concurrencia competitiva busca promover actuaciones ecológicas en los ámbitos agrario y forestal del entorno natural para el presente año 2025.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha dos Marcos de Actuaciones específicos para Doñana que suponen una inversión total prevista de 706 millones de euros. Estos planes, pioneros en su enfoque, combinan la restauración ambiental con medidas de sensibilidad social, posicionando a Doñana como referente en la implementación de la Agenda Verde española.

¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas?

Podrán beneficiarse de estas subvenciones tanto particulares como empresas que dispongan de derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias en la zona. También los ayuntamientos del área de influencia de Doñana podrán optar a estas ayudas, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos, mantengan las condiciones de renaturalización durante los plazos estipulados y permitan el seguimiento técnico de las actuaciones implementadas.

El programa se aplica exclusivamente a parcelas agrícolas en regadío situadas en municipios del entorno de Doñana, con la condición de que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no corresponda a superficies incorporadas al regadío después de noviembre de 2022.

Características y cuantía de las subvenciones

Las ayudas, compatibles con otras subvenciones públicas o privadas (siempre que no superen el coste total de la actuación), financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, forestación y mantenimiento de usos forestales. Se dará prioridad a aquellas actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

En cuanto a las cuantías, las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea, distribuidos en diez anualidades de hasta 7.000 euros por hectárea y año. Para superficies menores a una hectárea, la ayuda será proporcional a la extensión del terreno.

La selección de los proyectos beneficiarios se realizará mediante concurrencia competitiva, evaluando todas las solicitudes presentadas hasta agotar los fondos disponibles. En esta primera fase, las ayudas alcanzarán aproximadamente 400 hectáreas, aunque el Ministerio no descarta ampliar esta superficie en próximas convocatorias hasta cubrir la totalidad del área de cultivo afectada.