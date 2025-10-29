El Gobierno andaluz tramita el cambio de la norma que permitirá reducir la ratio escolar

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación del cambio de la norma que hará posible la reducción progresiva de las ratios de los alumnos en las aulas a partir del próximo curso. El proyecto de orden de la reducción de las ratios permanecerá hasta el 18 de noviembre en la fase de alegaciones.

El cambio propuesto se encuentra en el apartado 2 del artículo 4 de la orden vigente desde 2020 y cuyo texto queda del siguiente tenor: "Las plazas escolares que se tendrán en cuenta en el procedimiento de admisión se determinarán multiplicando el número de unidades autorizadas en el caso de los centros públicos o unidades concertadas en cada curso escolar por el número de alumnos que correspondan por unidad, conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes". La modificación, por tanto, radica en la supresión del término "máximo" en el número de alumnos que correspondan por unidad, permitiendo la reducción de la ratio en las aulas, informa Europa Press.

Este cambio deriva del "cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT", según argumenta el proyecto de la norma.

Para "avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje", el acuerdo de la Junta y de los sindicatos citados implica la disminución del número de alumnos por clase en el segundo ciclo de Infantil para posteriormente ampliar la medida a la educación Primaria, de forma que la ratio se adapte a las necesidades "reales" de las diferentes zonas de escolarización, dando "cumplimiento a una petición que viene siendo formulada desde hace años por diferentes agentes sociales".

Los acuerdos de la mesa sectorial "contemplan la disminución de la ratio en el segundo ciclo de educación Infantil, que pasará de 25 a 22 alumnos por unidad, comenzando su aplicación en el curso 2026-2027 y culminando en el 2028-2029, con una posterior extensión progresiva a la etapa de Educación Primaria", según recoge un documento del Consejo de Gobierno, que aclara que, además, "se recoge un refuerzo de plantillas para la atención a la diversidad en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en función de la ratio".