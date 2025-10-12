El Gobierno andaluz presenta el miércoles un nuevo plan para los cribados de cáncer

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará en su reunión semanal del miércoles, 15 de octubre, "un plan de acción integral" y de "impulso" sobre los cribados de cáncer que incluirá los de colon y de cuello de útero después del plan de choque puesto en marcha en relación al programa de detección precoz de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este domingo en una atención a medios en Sevilla el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha asumido provisionalmente las funciones de consejero de Salud tras la dimisión, el pasado miércoles, de quien ha sido titular de dicho departamento, Rocío Hernández, después de la crisis sobre el funcionamiento del cribado de cáncer de mama.

Sanz ha anunciado "nuevas medidas" que va a impulsar la Junta de Andalucía para "complementar las ya iniciadas recientemente con motivo de la puesta en marcha del plan de choque de cribado de cáncer de mama".

Al respecto, Sanz ha subrayado que la Junta quiere "abordar la situación con carácter integral, aportando soluciones y respuestas, garantizando seguridad a las personas afectadas y, por supuesto, garantizando que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos".

El consejero ha defendido que el Gobierno andaluz ha abordado este asunto "desde el minuto uno, con el mayor rigor y seriedad" y ha pedido "disculpas públicas a la ciudadanía, especialmente a las afectadas" por la falta de comunicación de resultados de pruebas a las que se habían sometido en el marco de dicho cribado. "Nos hemos comprometido en hacer todo lo posible, y lo antes posible, para aclarar y resolver esta situación", ha afirmado, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

Sanz ha reivindicado la "apuesta sin precedentes" del Gobierno andaluz "por la detección precoz del cáncer y la atención a pacientes oncológicos" y ha subrayado que la Junta ha aumentado "un 426% la inversión en equipos oncológicos durante estos años de gobierno" del PP-A y en relación a la anterior etapa socialista.

Entre 2014 y 2018, ha señalado, "los gobiernos del PSOE-A invirtieron 29,9 millones de euros en los equipos de detección y tratamiento", mientras que "en el periodo 2019-2023 hemos invertido 157,4 millones de euros", lo que "quiere decir cinco veces más inversión" en "equipos de detección y de tratamiento para abordar la detección precoz de cáncer y, en concreto, para el desarrollo de los planes de cribado".

Planes para la detección del cáncer de colon y de cérvix

Desde la premisa de que el Gobierno andaluz va a "seguir apostando claramente por la prevención y por los cribados" de cáncer, Sanz ha anunciado que el Consejo de Gobierno impulsará "el miércoles un plan de acción integral en materia de cribados, basado en la iniciativa recientemente aprobada del plan de choque para cribados de cáncer de mama, al que vamos a incluir dos planes de acción más, de reacción y de impulso al cribado del cáncer de colon y para el cáncer de cuello de útero" o cáncer de cérvix.

En relación al plan de acción sobre los cribados de cáncer de colon, la Junta contempla un refuerzo "de los sistemas de información y de trazabilidad, un aumento del número de profesionales dedicados al programa, un impulso a las campañas de sensibilización ciudadana, una mejora de la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes, y una mejora de los plazos para recibir la atención y, por tanto, desarrollar las colonoscopias necesarias".

Sanz ha subrayado que, "aunque la norma ministerial databa de 2014", el Gobierno andaluz "puso en marcha el programa" de cribado de cáncer de colon en Andalucía "en 2020, transformándolo en un cribado poblacional organizado y homogéneo para toda la población de entre 50 a 69 años", y ha destacado que la aceptación a dicho programa "ha pasado del 20% en el 2020, cuando lo pusimos en marcha, al 42% en el 2024".

El Consejo de Gobierno presentará después de su reunión del miércoles "un plan de acción para el cribado de cáncer de cuello de útero", que el Ministerio de Sanidad "incluyó en 2019 en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud".

Sanz ha remarcado que "Andalucía ha cumplido con los hitos que nos marcaba" el Gobierno central, que pasaba por "iniciar el programa en el 2024, que era lo que se planteaba", y trabaja en lograr el objetivo de "alcanzar una cobertura del 90% en el 2029".

Ha detallado que la Junta definió "varias fases progresivas" para implantar este programa, que pasaba, primero, por abarcar a "las mujeres de 25 a 29 años y de 60 a 65 años entre julio del 2024 y octubre del 2025".

"Después, entre noviembre del 2025 y enero del 2027, se ampliará de 25 a 34, y de 55 a 60 años" las edades de la población a abarcar, y "así de manera sucesiva" se seguirá actuando "hasta llegar en 2029 a todas las mujeres de 25 a 65 años, como se nos planteaba por parte de las instrucciones de puesta en marcha de este plan especial", según ha aclarado el consejero.

Sanz ha destacado que, con datos de este mismo mes de octubre de 2025, el programa alcanzaba "un 75% de cobertura" en Andalucía entre "las invitaciones que se hacen" a participar en el mismo, "un 25% de aceptación" y "una participación efectiva del 83%".

Ha indicado que, "para hacerlo posible", la Junta ha realizado "ajustes en hospitales claves como el Virgen Macarena y Virgen de Valme de Sevilla y el Virgen de la Victoria de Málaga", y tiene "prevista una reforma en Anatomía patológica durante el año 2026, con una inversión de 600.000 euros".

"Para culminar la implantación de este programa, vamos a poner en marcha también un tercer plan de acción que desarrollará la siguiente iniciativa", según ha abundado el consejero, que ha remarcado que la Junta persigue "reforzar la coordinación entre profesionales", así como "la formación continua" y "mejorar los sistemas de información y campañas de sensibilización".

Ha anunciado igualmente la puesta en marcha de "reformas estructurales en algunos" de los centros sanitarios andaluces "relacionados con este plan", y la incorporación también de "nuevos profesionales".