El Gobierno andaluz es tajante: "No se ha firmado ningún contrato de emergencia en el SAS en 2024"

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha sido tajante: "No se han firmado contratos de emergencia del SAS en 2024", aunque sí adendas a los contratos de emergencia, "en realidad, ni siquiera se pueden llamar adendas ya que son documentos de pago para abonar los servicios prestados con anterioridad", ha detallado. Según la explicación que ha ofrecido, durante 2024, es decir bajo la dirección de Valle García en el SAS, se han firmado documentos de pago para abonar los contratos de emergencia que se habían firmado durante 2022 y 2023. Según su versión, no ha habido ampliación de plazos ni mayor gasto sino la reorganización de los servicios prestados (tratamientos oncológicos u operaciones quirúrgicas) por los distintos hospitales a los que se ha pagado por ello.

España ha explicado también que el gasto ha sido menor del previsto. "Estaba en 242 millones de euros y se han gastado 189 millones". Asimismo, ha afirmado que en los informes de la Intervención del SAS "no se contempla menoscabo de fondos públicos, menoscabo contable, no hay informes de actuación, ni infracción de buen gobierno". Según ha afirmado, el último contrato de emergencia que se firmó en el SAS es de mayo de 2023, "justo dos meses antes de que el Gobierno central diese por terminada la pandemia, en julio de 2023", por lo que todo está justificado.

Carolina España ha defendido que las contrataciones que están bajo la lupa judicial "cuentan con los informes de los letrados del SAS" por lo que desde el Gobierno andaluz "estamos tranquilos".

Personada en la causa

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha desvelado este martes que la gerente del SAS, Valle García, "se ha personado en el juzgado por su propia iniciativa para defenderse" en el caso de los contratos de emergencia que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tras una denuncia del PSOE. Y eso a pesar de que no se le ha comunicado nada por parte de la autoridad judicial, quien la ha citado como investigada en este caso, al igual que sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Valle García acudió al juzgado este lunes por la tarde acompañada de un abogado privado, y no amparada por los servicios judiciales de la Junta.

"Es una profesional de reconocido prestigio, que lleva desde 2017 como gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba", ha dicho Carolina España. Según ha detallado, el Gobierno andaluz entiende que la denuncia "es una falta de rigor" ya que "como todos ustedes saben en 2024 no hubo contratos de emergencia en el SAS"."Entendemos que se trata de una querella política contra una funcionaria, no es una afiliada al PP sino una profesional de reconocido prestigio; nos extraña que vayan contra ella", ha insistido la portavoz de la Junta. Resulta curioso destacar que la portavoz ha evitado pronunciarse sobre el papel de los dos anteriores gerentes del SAS, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán alegando que ya no forman parte de la administración.