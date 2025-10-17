El Gobierno abre 37 denuncias por riego ilegal en Doñana durante la pasada campaña agrícola

A punto de cumplir sus dos primeros años, el Acuerdo de Doñana comienza a dotarse de contenido económico. Según el balance hecho por la Oficina Técnica de Doñana, los 706 millones de euros previstos en el momento de la firma del pacto, se han incrementado hasta superar los 745, es decir, un 5,6% más que lo inicialmente previsto. Superadas las críticas a las ayudas a los agricultores con el anuncio del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de habilitar cuantas ayudas sean necesarias para que todos los productores que quieran puedan abandonar sus cultivos y renaturalizar las superficies, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) asegura que ya se ha ha movilizado el 44% del presupuesto de los dos planes -Medioambiental y Socioeconómico- contemplados en el acuerdo.

El principal objetivo del Acuerdo es la recuperación de un acuífero que continúa en situación crítica. El Miteco recuerda que tres de las cinco masas de agua -Rocina, Almonte y Marismas- se han clasificado como “en mal estado” en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y se han declarado como “en riesgo de no alcanzar el buen estado". Tal vez la actuación más visible es el cierre de pozos en el Entorno de Doñana. Hasta 1.214 se han clausurado por la CHG desde el año 2019, a los que hay que añadir otros 190 cuyo cierre está en tramitación, 185 clausurados por sus respectivos infractores, 475 más desde la regularización de la Zona Regable del Fresno y 18 más que están pendientes de la resolución judicial.

Con todo, a lo que hay que sumar el aumento de las campañas de vigilancia y control de las superficies que captan agua de manera irregular del acuífero de Doñana, se han reducido las hectáreas ilegales a las 547 hectáreas, el número más bajo desde que hay registros. Hay que tener en cuenta que en la primavera de 2019, esta superficie se extendía a lo largo de 1.226 hectáreas, más del doble. En la campaña pasada se inspeccionaron 327 hectáreas, lo que dio lugar a 37 denuncias por riego irregular en 314 de ellas que captaban del acuífero un total de 1.,646 metros cúbicos de agua. Con todo ello, la superficie destinada a los cultivos bajo plástico en el Entorno del Parque Nacional, ha descendido de las 6.000 hectáreas en el otoño de 2017 hasta las 4.298 actuales.

La disminución de la captación de aguas subterráneas (acuífero) y su sustitución por superficiales es otro de los ejes en la actuación medioambiental del Miteco en Doñana. Es en este marco en el que se desarrollan planes como en La Rocina, una de las principales masas de agua de todo el entorno donde han conseguido reducir las captaciones un 15%, a la renaturalización de la finca Los Mimbrales que comenzaron a finales del mes de agosto y que suponen la inversión de 6 millones de euros.

La otra pata de la mesa son las actuaciones en saneamiento y depuración. Hasta 192 millones de euros se han movilizado por parte de la Oficina Técnica que ya ha ejecutado 125 millones, con un porcentaje de ejecución que llega al 35%. Las más avanzadas son las obras que se llevan a cabo en el Emisario Puerto de la Estación Depuradora de Sevilla, que se prevé que estén finalizadas en los próximos meses y que se complementarán con la estación de bombero del Tamarguillo y la construcción de la depuradora de Isla Mayor. Se suman a estas actuaciones los proyectos de la nueva planta de Lucena del Puerto en Huelva, el emisario de Gerena y la nueva depuradora en Burguillos.

El Miteco destaca en su informe la importancia que tiene para la recuperación de La Rocina, el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde el Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. De ese volumen ya están operativos 7,36 hectómetros en diversas localidades del Condado que se destinan al riego de 815 hectáreas de la Comunidad de Regantes El Fresno. Los restantes 12,63 hectómetros, están pendientes de la construcción de infraestructuras como el desdoble del túnel de San Silvestre (esencial e históricamente reclamado en Huelva) que en al actualidad está suspendido.

Las actuaciones que en la actualidad están en curso, se centran en el recrecimiento del embalse del Agrio, en la cuenca del Guadiamar. Inicialmente tenía una capacidad de 40 hectómetros cúbicos, una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente hasta los 20,6 con los que cuenta en la actualidad. El proyecto propuesto contempla en llegar hasta su capacidad inicial e incluso llegar hasta los 60 hectómetros, algo que contribuirá a reducir de una manera drástica las extracciones de agua en la zona norte de Doñana.

Matalascañas es otro de los quebraderos de cabeza de la CHG en Doñana. No tanto por el volumen de agua que necesita, sino por el momento en que se producen esas captaciones. El núcleo necesita 2,2 hectómetros, sobre todo durante los meses de julio y agosto. En la actualidad se ha ejecutado uno de los dos sondeos que más impactan en las lagunas próximas y su sustitución por otros dos que se encuentra en su extremo occidental y ya se ha ejecutado uno de ellos. El paso siguiente es conectar el abastecimiento de la localidad a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Moguer, lo que anularían los sondeos actuales. También se enfrenta Matalascañas a un diagnóstico común en muchas redes de distribución: las pérdidas en una anticuada red de suministro que en este caso concreto llegan hasta un 40% incluidas las averías.

La recuperación del caño Guadiamar (uno de los principales culpables del mal estado de las marismas), el arroyo El partido, la repoblación en los montes Pinar Pinto, Moralejo y las Monjas,junto con la continuidad en la mejora longitudinal del arroyo Majalberraque, se suman a las labores ya puestas en marcha entre las que destaca la recuperación de la finca Los Mimbrales, que se cita como ejemplo de próximas actuaciones.

A ellas, se une la reciente resolución de las ayudas a la innovación agrícola, forestal y ganadera que han distribuido 11,5 millones de euros entre nueve proyectos en los que participan empresas, fundaciones, centros de investigación, ONG ambientalistas y agricultores, o el impulso de los proyectos de los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana a través de subvenciones directas para la transición verde y la diversificación económica de la zona que ya han recibido 70 millones de euros.