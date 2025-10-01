La futura ley universitaria andaluza contempla la "desconexión digital"

Los estudiantes y los profesores de las universidades públicas andaluzas no estarán obligados a responder a correos electrónicos o participar de tareas de formación o evaluación en horarios que no sean los lectivos. La "desconexión digital" es una de las novedades que incluye el anteproyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que este miércoles ha aprobado el Consejo de Gobierno. La norma pasará ahora al Parlamento como proyecto de ley e iniciar la tramitación antes de ver la luz definitivamente.

Aunque dirigido inicialmente al estudiantado, la próxima LUPA contempla la que ha denominado "desconexión digital" como el derecho del alumnado a desconectarse de los entornos digitales universitarios fuera del horario académico o en situaciones justificadas. A los estudiantes, de este modo, no se les podrá obligar a tareas, comunicaciones o actividades virtuales en horarios que no sea los puramente académicos si no existe una debida justificación de por medio. Tampoco verán penalizada la ausencia de respuesta inmediata a correos, plataformas o foros fuera del horario previsto.

El derecho a la desconexión digital también se reconoce para el personal docente e investigador, aunque de un modo menos directo, pero dentro de una serie de disposiciones relacionadas con el bienestar, la conciliación y la racionalización del trabajo digital. En concreto, el título VII sobre transparencia e integridad del anteproyecto de la ley establece los principios de buena administración, que incluyen la racionalización de la carga digital y la protección frente a abusos tecnológicos. El artículo 42, además, prevé medidas para la mejora de la calidad de la vida profesional y el artículo 38.3 permite la adscripción temporal del profesorado a otras administraciones, lo que puede facilitar la conciliación y desconexión de entornos universitarios.

Mejor conocimiento de un idioma

La LUPA también conmina al alumnado y los docentes a mejorar el conocimiento de al menos un idioma extranjero. Si hasta la fecha, los estudiantes debían haber obtenido el título B1 para finalizar el grado, el conocimiento de la lengua extranjera sube ahora un grado, al B2. A partir de 2029, no se podrá obtener un grado, máster o doctorado sin acreditar antes al menos un nivel B2 en una lengua extranjera. Este nivel de idiomas también será obligatorio para acceder a las figuras de ayudante doctor y contratado doctor a partir de octubre del mismo año.

Otras novedades: títulos propios y microcredenciales

El texto de la futura ley tiene previstas otras novedades en diversas cuestiones que competen a la educación universitaria. Entre otras, se establece la posibilidad de que los centros adscritos, impartan títulos propios. De ese modo, estos centros adscritos, que pueden ser de titularidad pública o privada, podrán disponer de títulos exclusivos siempre que el convenio de adscripción así lo contemple.

La próxima ley andaluza regulará asimismo por primera vez las llamadas "microcredenciales", que son "unidades formativas de corta duración, con un número inferior a quince créditos, que podrán ser acumulables para la obtención de otros estudios o para el reconocimiento de estas unidades dentro de estudios oficiales de Grado o Máster, del mismo modo que puede serlo la experiencia profesional", explica el articulado del texto al que el Consejo de Gobierno ha dado hoy miércoles luz verde.