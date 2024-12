Fundador destila ideas frescas para custodiar el legado eterno del brandy

Jerez de la Frontera/En el casco más añejo de la Jerez más castiza dormitan miles de botas de roble envinadas. Las hoy cotizadísimas sherry casks, por las que pujan con ansiedad las mejores destilerías de whisky, tienen su rincón más sagrado en Bodegas Fundador. La primera del Marco. Donde el brandy vio la luz. Allí, hoy, no paran de destilar ideas frescas para que el legado no pierda vigencia a través de su versatilidad en las tendencias actuales.

Ángel Piña, Global Chief Commercial y Marketing Officer de Emperador Distillers, propietaria de Fundador, es quien lleva la batuta para que la música callada que brota de una bodega de siglo y medio conquiste los corazones de las nuevas generaciones: “El enorme peso histórico de Fundador puede ser una mochila que te puede lastrar o te puede catapultar, ser respetuoso con ese legado y ese peso histórico es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad”.

Ángel comparte mesa y diálogo con Eugenia Herrera, responsable de enoturismo de la bodega y que lleva 27 años hormigueando entre sus salones y botas: “Cuando pienso en estos 150 años de historia del brandy Fundador, recuerdo esas imágenes antiguas de las personas que fueron capaces de darle el impulso a la marca en el inicio de la historia del brandy en España. Han amado y protegido un legado durante décadas y décadas y los que estamos ahora debemos proseguir para las futuras generaciones”.

Ángel abunda en la reflexión: “Todos estamos de paso y nuestro sueño siempre es dejar la marca mejor que como la hemos encontrado. Tenemos que trabajar para la marca, no la marca para nosotros. Es muy importante tener esta humildad, y esa humildad en la gestión de marcas tan históricas no es habitual, ni en el lujo ni en bebidas espirituosas ni en los vinos del Marco. Ahí radica la clave”.

"El brandy es calidad y sostenibilidad, debe eclosionar su consumo y nosotros lo estamos poniendo fácil” — Ángel Piña - Global Chief Commercial y Marketing Officer de Emperador Distillers

Y otra clave es la permeabilidad. La que ya se ve en calle. ¿Fundador se siente causa o efecto del renacimiento del brandy en los nuevos perfiles? Para Piña, “es un poco de todo. Como líderes mundiales del brandy tienes que innovar para empujar la piedra y que se mueva. Luego, si la gente no ayuda a empujarla… No va a suceder. El brandy es una categoría fatigada en España y el mundo, no nos engañemos, pero es una bebida de tanta calidad, tan sostenible sobre todo en lo social, por la riqueza que genera alrededor y lo vemos en Jerez, además de tan versátil y tan nuestra… Desde luego nosotros la empujamos, pero tarde o temprano debe venir una eclosión por parte del consumidor y nosotros lo estamos poniendo fácil”.

El espíritu del vino abre una puerta: “El origen vínico del brandy lo hace más fácil de consumir que otras espirituosas”, tercia Eugenia Herrera. Y la excelencia llega desde la crianza en las preciadas sherry casks que contuvieron amontillado, oloroso, pedro ximénez. Y en ese sistema de criaderas y soleras tan diferencial.

Una copa de Fundador Índigo, la bebida de trago largo que triunfó en la pasada Feria de Jerez. / Manuel Aranda

“Debemos hacer cosas diferentes. Hay gente que sigue pensando que el brandy es la bebida del abuelo, pero cada día se está rompiendo ese estigma, esa barrera a través de la versatilidad, de la creatividad de los maestros mixólogos en la coctelería y del perfil gastronómico de muchos de esos combinados. Estamos construyendo algo distinto que se acerca a un perfil de gente más joven”.

Ángel enfatiza el propósito de que el brandy sea un elemento más en el entorno del ocio actual, un cuarto del siglo XXI: “El producto se tiene que acercar al consumidor que queremos donde ellos se lo pasan bien, donde socializan y disfrutan, e interactuar con ellos. Una prueba son las iniciativas de promoción del Grammy Latino que se celebró en Sevilla, por primera vez fuera de EEUU después de 24 años. Y ahora celebramos el certamen de Simof Flamenco en la piel por primera vez en esta bodega”.

Combinar es vivir

Para conquistar el mundo, hay que empezar por conquistar al vecino. Y Fundador puso una gran pica en la última Feria de Jerez: el combinado que allí ha triunfado como los Beatles se denomina Fundador Índigo. Los han servido por miles. Lo describe Ángel Piña: “Brandy Fundador Doble Madera, refresco ginger beer, un poco de lima y ya está. Es fácil disfrutarlo y encima lo puedes replicar en casa muy fácilmente yendo antes al supermercado”. Somos firmes defensores de la mixabilidad, pero creemos en una mezcla fácil, que se reproduzca en casa. Para que el consumidor nos entienda, algo sencillo, fresco y fácil de reproducir”.

Índigo es una bebida camaleónica, que se adapta también a la mesa. Un sutil equilibrio de acidez, dulzor, la nota picante del ginger. Y sobre todo, frescor. Para Eugenia Herrera, “ideas así ayudan a que los propios jerezanos pierdan sus reticencias al brandy y lo vean como algo muy suyo, al igual que están haciendo con el vino de Jerez. El Brandy es una DO de la tierra y hay que hacerles sentir que aman su marca. La Feria de Jerez acoge a más de un millón de personas, se interactúa en cualquier caseta porque es una Feria abierta, y llega un momento de la Feria donde el vino da paso al trago largo. Ahí estuvimos”.

Ángel Piña, durante la entrevista con Grupo Joly ante unas botellas de su premiado Fundador Supremo. / Manuel Aranda

Cuando Grupo Emperador entró en la bodega, el brandy Fundador se exportaba a 17 países; hoy lo hacen a más de 60 mercados. Es una “marca global –enfatiza su director comercial–, la marca más internacional de brandy que tenemos, la forma de consumirlo varía en función de los mercados. En el inicio de la coctelería en el mundo, y eso está demostrado, los cócteles se hacían con brandy. Simone Caporale, número uno en el mundo de la coctelería durante años y ahora el tres, lo recalca. La versatilidad está en su mismo espíritu. Te permite estar en México, Oriente Medio, Inglaterra, Canadá, por supuesto Filipinas”.

Precisamente de Filipinas es Andrew Tan, el magnate que adquirió Bodegas Fundador hace ocho años para abrir “una nueva era”. Ese audaz impulso se refleja en la continua destilación de ideas frescas. Muy frescas.