La falta de “respeto” de Junts logra una voz unánime en Andalucía

Un argumento antiguo, casi pasado de moda y que hacía años que no se utilizaba. Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, consideró que era válido para esta situación y decía este viernes que las deducciones en la renta de los gastos veterinarios o del gimnasio que se van a aplicar a los andaluces se hacen “con el dinero de los catalanes”.

“Nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora, que financia el estado del bienestar, no le podemos dar ayudas a las becas comedor, a la ley de dependencia. Y con el dinero de los catalanes, los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. No son sólo las competencias en materia de inmigración, es la financiación”, afirmaba Turull en declaraciones a RTVE.

No es la primera vez que un líder catalán se pronuncia en términos despectivos sobre Andalucía; hay una larga lista a lo largo de la historia, pero hacía años que no se utilizaba este recurso y mucho menos, en la situación política actual, cuando los independentistas catalanes están negociando con el Gobierno central una financiación singular, que rechazan el resto de comunidades autónomas, y una quita de la deuda autonómica.

Las palabras de Turull han tenido un efecto casi balsámico en la política andaluza, más crispada cada día que pasa. Todos los dirigentes políticos andaluces, (casi todos ya que Vox ha permanecido al margen de este debate) han salido en tromba. Y más a la defensa de la dignidad de la comunidad autónoma que al ataque empezando por el presidente de la Junta y la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero. Todos con una palabra repetida: “Respeto”.

La reacción del Gobierno andaluz fue prácticamente automática. Primero por la boca de la portavoz de la Junta, Carolina España, e, inmediatamente por el presidente andaluz vía redes sociales. Juanma Moreno se centraba en el fondo de la polémica: “Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía. Además, ya anuncio que habrá otra deducción fiscal”.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también salía al quite, “los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull. Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir”, escribía en las redes sociales.

La consejera portavoz de la Junta iba un poco más allá, “lo que ocurre es que Cataluña ve a Andalucía como una amenaza. Un señor que dice que es independentista debería respetar la autonomía y el derecho a gestionar los presupuestos y nuestras competencias como nos parece más adecuado”.

Los partidos más a la izquierda

Los dirigentes de Adelante Andalucía se explayaron en las redes. El portavoz José Ignacio García, le espetaba a Turull, “lávese la boca para hablar de Andalucía”, escribía además de advertirle que “nada hace más feliz a un facha andaluz que un facha catalán”. Teresa Rodríguez recordaba lo recurrente del argumento, “desde Pujol da igual cuándo leas esto”.

En Izquierda Unida las aguas bajaban algo más turbulentas. Porque el portavoz nacional, Enrique Santiago, coincidía con Turull calificando de “vergonzosas” las deducciones fiscales de la Junta. La lideresa andaluza, Inma Nieto, rectificaba inmediatamente arremetiendo contra el catalán. “Sólo es otro bocazas engordando a la extrema derecha a base del frentismo. Hay más tontos que ventanas”.