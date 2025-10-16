La ex consejera de Salud Catalina García aviva la crisis de los cribados: "Si yo lo hubiese sabido se habrían solucionado"

Una declaraciones cuanto menos polémicas sobre los cribados del cáncer de mama. Y precisamente cuando el Gobierno andaluz ya estaba enderezando la crisis política con la apertura de una nueva etapa bajo la dirección de Antonio Sanz. Porque la ex consejera de Salud hasta julio de 2024, Catalina García, actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha dicho este jueves que "de haber sabido" los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama "se habrían solucionado", al tiempo que ha señalado que desde las asociaciones --entre las que ha citado a Amama, que ha destapado el caso--, "nos hablaban de retrasos en citas de seguimiento", es decir, "posteriores a los tratamientos", no por tanto retrasos en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía con resultados "no concluyentes", como así ha dicho Amama que advirtió tanto al consejero Jesús Aguirre como a las consejeras Catalina García y Rocío Hernández.

Unas palabras que dejan en muy mal lugar a la última consejera de Salud, Rocío Hernández, quien conoció el caso tras la denuncia de la asociación Amama y que ha dimitido como consecuencia de toda esta polémica a pesar de llevar un año y cuatro meses en el cargo.

En declaraciones a los medios en un acto en Córdoba, Catalina García ha sostenido que desde su departamento se mantenían "reuniones periódicas" con las asociaciones y que "si yo hubiese sabido" de los fallos en el sistema de comunicación del cribado del cáncer de mama, "se habría solucionado". Se da la circunstancia, además, que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos denunció la pasada semana, en plena crisis por los errores en la detección precoz del cáncer de mama, que era "la primera vez que nos escuchan en 14 meses", en referencia a la Junta de Andalucía.