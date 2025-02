Rafael Escuredo, presidente de honor del PSOE-A, carga contra Felipe González por criticar a María Jesús Montero: "¡Por qué no te callas!"

El presidente de honor del PSOE-A y ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, ha cargado este viernes con dureza contra el ex presidente del Gobierno Felipe González por sus críticas a que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compatibilice su responsabilidad institucional en el Ejecutivo con el nuevo cargo de secretaria general del PSOE-A. "¡Por qué no te callas!", le ha llegado a decir en su cuenta de la red social X.

Escuredo, nombrado presidente de honor del PSOE-A el pasado fin de semana en el XV Congreso Regional del partido, se ha pronunciado de este modo a raíz de las declaraciones de Felipe González, que criticó en Valencia que Montero compatibilice sus cargos en el Gobierno con su nueva responsabilidad orgánica como secretaría general del PSOE-A. "No porque lo diga la Constitución o la ley, por sentido común, quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa", argumentó.

"Felipe, ¿por qué no dices que el gran endeudamiento de las comunidades autónomas limitan sus posibilidades de financiar el Estado del bienestar y que su asunción por parte del Estado permite en que ello no repercuta en nuestra sanidad?", ha publicado Escuredo en un primer mensaje en su cuenta de X, al que ha añadido seguidamente otro más escueto: "Felipe González ¡¡¡Por qué no te callas!!!".

El ex presidente de la Junta también ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con motivo del Día de Andalucía, y ha asegurado que "este 28-F serán premiados en Andalucía hombres y mujeres que, a buen seguro, se lo merecen, y serán castigados ocho millones de andaluces por la soberbia de un presidente que ha resuelto anteponer los intereses de su partido a los intereses generales de Andalucía".

Montero: "Lo respeto"

Por su parte, María Jesús Montero no ha querido entrar a valorar las críticas del ex presidente del Gobierno, Felipe González, en torno a su doble ocupación como ministra y secretaria general del PSOE-A, para asegurar que respeta "al compañero".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, con motivo de la celebración del día de la comunidad autónoma, Montero ha sido preguntada por las declaraciones de González, que en un acto en Valencia, sin citarla, aseguró que, por sentido común, "quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa". "Mi paisana no debería ser ministra para ser candidata", señalaba durante la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

"Lo respeto", ha contestado Montero, que ha sido preguntada de nuevo por este asunto para repetir su respuesta, mientras que preguntada sobre por qué desde el Partido Socialista no se contesta a Felipe González ha dicho: "Yo respeto al compañero y, por tanto, tiene su opinión y la respeto".