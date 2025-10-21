Ernesto Alba, proclamado candidato de IU a la Junta de Andalucía

Ernesto Alba, proclamado candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2026.

Ernesto Alba será el candidato de Izquierda Unida (IU) a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del próximo año y ha sido proclamado este martes por la Coordinadora Andaluza de la formación tras apoyarle el 91 % de la militancia en las primarias celebradas la pasada semana.

Según ha detallado la formación, que confluirá a la cita con las urnas bajo las siglas de Por Andalucía, en un comunicado, el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Alba, será el nombre que pongan sobre la mesa de la coalición, una vez quienes forman parte de ella resuelvan sus procesos de primarias -por ejemplo, Sumar ha anunciado que lo inicia este martes-.

Desde IU han agradecido a la militancia su participación e implicación en las primarias, y ha asegurado que dan un "ejemplo democrático" por cómo se ha desarrollado este proceso.

"Una vez finalizado este proceso interno, IU Andalucía fija como su objetivo principal impulsar un acuerdo político amplio en el seno de Por Andalucía que permita consolidar y ampliar este espacio político llamado a ser clave para expulsar al (presidente andaluz, Juanma) Moreno de la Junta de Andalucía", ha concluido la formación.

La proclamación oficial de IU se suma a la de José Antonio Jiménez como cabeza de lista a propuesta de Iniciativa del Pueblo Andaluz, otra de las formaciones que forman parte de la coalición Por Andalucía, y que fue notificada a principios de este mes.

Por Andalucía contó con el apoyo externo de Podemos y Alianza Verde en las elecciones de 2022, si bien en esta ocasión la formación 'morada' no ha confirmado todavía si concurrirá en solitario o volverá a reeditar la confluencia con otros partidos de izquierda.