¿Qué modalidad de confinamiento debería aplicarse en Andalucía?

La escalada de contagios de coronavirus continúa en ascenso en todo el territorio nacional. En su última comparecencia, Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias, aseguraba que "España está yendo muy claramente hacia arriba" y que todas las comunidades autónomas registran una "situación de riesgo muy alto", que se traduce en una alta presión asistencial en los hospitales.

Las regiones de Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y Asturias han optado por cerrar a cal y canto sus territorios, ampliando las prohibiciones impuestas por el nuevo estado de alarma, que se prolongará hasta el 9 de mayo de 2021. Mientras tanto, y con el puente de Todos los Santos a la vuelta de la esquina, otras autonomías, como Cataluña, proponen un confinamiento exclusivo durante los fines de semana, que no está contemplado en el actual decreto de estado de alarma.

Andalucía aún no se ha pronunciado contundentemente sobre si endurecerá las restricciones básicas acordadas e impuestas por el Gobierno central. No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se muestra "muy pesimista" y no descarta cerrar las fronteras de la comunidad antes de este fin de semana. No será hasta este miércoles cuando la Junta de Andalucía haga público si robustece las limitaciones dentro en la región. ¿Qué opción de confinamiento crees que debería implantarse en el territorio andaluz?