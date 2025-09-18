Los embalses andaluces despiden el verano por debajo de los 5.000 hectómetros cúbicos y se sitúan al 44,6%

Los embalses andaluces encaran el final del verano con 4.944 hectómetros cúbicos, lo que representa un 44,6% de su capacidad total (11.082 hm3), según se trasluce de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No obstante, los pantanos andaluces registran seis puntos más que la media de los últimos diez años (4.284 hm3) y 14 puntos má respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.392 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 43,7%, con 3.511 hm3. Asimismo, superan la media de los diez últimos años (2.977 hm3); y mejoran en 942 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.569 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 47,2% y baja así a los 554 hectómetros registrados. Su reserva supera la media de los últimos diez años (479 hm3) y la del año pasado cuando tenía 287 hm3.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 163 hm3, y se encuentran al 71,2%. Por otra parte, siguen por encima de la media de los últimos diez años (156 hm3) y cuentan con once hectómetros más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 174 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 43,4% de su capacidad total, con 716 hm3. La reserva cuenta actualmente con 354 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 362, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (672 hectómetros).

Por su parte, la reserva hídrica española está al 57,1% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 32.024 hm3 de agua, disminuyendo en la última semana en 612 hm3 (el 1,1% de la capacidad total actual de los embalses).

La Junta pide "no bajar la guardia"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un llamamiento "a no bajar la guardia", ya que, aunque las cuencas andaluzas (45,2 % de su capacidad) tienen más agua que el año pasado, está haciendo mucho calor este verano y no se prevén precipitaciones.

En el balance semanal de la evolución de los embalses, ha destacado la voluntad de la Junta de seguir impulsando las obras hidráulicas para estar preparados para la próxima sequía severa y que de esa forma la comunidad "tenga una red de infraestructuras y esté mejor preparada que en la última sequía después de la herencia socialista".

Ha reconocido que algunas obras hidráulicas, que se ejecutan en colaboración con la administración central, llevan retraso pero van avanzado, si bien ha lamentado que no haya fecha todavía para desbloquear la ejecución de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva.

El consejero ha expresado la total disposición de la Junta a firmar el protocolo con el Ministerio de Transición Ecológica, el cual está pendiente de fecha y en el que se recoge la voluntad de ambas administraciones para que la Junta ejecute y financie dicha presa y a cambio el Gobierno se haría cargo de actuaciones hidraúlicas declaradas de interés para la comunidad -pendiente de detallar-.