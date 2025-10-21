Doce municipios andaluces, entre los de menor renta media en España

Andalucía vuelve a concentrar la mayor parte de los municipios con menor renta media por hogar de España, según el último Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (ADRH) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, doce de los quince municipios con menos ingresos pertenecen a esta comunidad.

El informe, basado en los datos de 2023 procedentes de la Agencia Tributaria (AEAT) y de las administraciones forales del País Vasco y Navarra, refleja que la renta media por familia en Iznalloz (Granada) se sitúa en 8.399 euros, la cifra más baja del país. En el extremo opuesto, Pozuelo de Alarcón (Madrid) alcanza los 30.524 euros, más del triple que el municipio granadino.

Entre las localidades andaluzas con menor renta figuran El Palmar de Troya (Sevilla, 8.688 euros), Huesa (Jaén, 8.825 euros), Albuñol (Granada, 8.839 euros), Montejícar (Granada, 8.923 euros) y Níjar (Almería, 8.989 euros). Junto a ellas, otras siete poblaciones de la comunidad completan la lista de los municipios con menor poder adquisitivo, evidenciando una marcada concentración territorial de la renta baja en el sur peninsular.

Por otra parte, el atlas del INE muestra que los municipios con mayor renta media se localizan en tres provincias: Madrid, Barcelona y Vizcaya. Pozuelo de Alarcón repite en primera posición, seguido por Alella (25.382 euros), Sant Just Desvern (25.286 euros), Torrelodones (25.127 euros), Sant Cugat del Vallès (24.748 euros) y Getxo (24.626 euros).

Andalucía, a la cola en renta por habitante

El estudio también refleja las diferencias territoriales en la renta neta anual por persona, que a nivel nacional aumentó un 6,9 % en 2023 hasta alcanzar los 15.036 euros. No obstante, las rentas más bajas se registraron en las provincias andaluzas de Almería, Jaén y Huelva, mientras que Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid encabezaron la clasificación nacional.

En cuanto a la mediana de la renta por unidad de consumo, el indicador experimentó un incremento del 7,8 %, situándose en 19.250 euros. Estos datos consolidan la tendencia que señala al norte como la zona con mayor nivel económico y al sur como la de menor renta familiar media.