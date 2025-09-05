Detectado un foco de gripe aviar en una granja de pavos en Huelva

El Ministerio de Agricultura ha confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) en una explotación de pavos situada en el municipio onubense de El Cerro de Andévalo.

La detección fue validada el 4 de septiembre de 2025 en la comarca de Valverde del Camino (Andévalo Oriental). Antes incluso de contar con los resultados oficiales de laboratorio, se activó el protocolo de actuación, que incluyó el sacrificio y enterramiento de las 8.500 aves de la granja afectada.

Las autoridades han establecido un perímetro de vigilancia exhaustiva de 10 kilómetros alrededor de la explotación. Además, se mantiene la coordinación con las consejerías de Salud y Medio Ambiente, y se ha informado a las oficinas comarcales agrarias y a las delegaciones de laboratorio de la Junta de Andalucía.

Este brote se suma a los dos que el Ministerio de Agricultura ha notificado tras las muertes de patos y gansos en varios parques de Sevilla capital y que han llevado incluso al cierre de espacios como el Alcázar de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla decretó el cierre preventivo de los jardines del Real Alcázar y del parque de Miraflores después de que apareciesen en ambos lugares aves muertas.

Además, la Consejería de Salud está valorando a 25 personas por el brote de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo, pero no todas han tenido contacto de riesgo. Se descartarán a las que no han tenido y se hará seguimiento de todas las que sí han tenido ese contacto.

Málaga también está pendiente de la posible notificación del laboratorio del Ministerio de Agricultura tras encontrar unas veinte aves muertas en el parque de Huelin.

Control reforzado en la comarca onubense

La confirmación del serotipo H5N1 obliga a intensificar los controles en explotaciones avícolas y en aves silvestres de la zona. El objetivo es detectar posibles nuevos focos y evitar la propagación de la enfermedad, ya que la gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo que se aplican medidas inmediatas de bioseguridad y seguimiento en todo el territorio afectado.