Las cuentas (y los cálculos electorales) de la sanidad andaluza

El presidente de la Junta ha iniciado el curso político en el Parlamento advirtiendo a sus señorías que se extenderá hasta el mes de junio. Es decir, que no hagan cálculos electorales porque no adelantará las elecciones autonómicas que tocan en ese mes de 2026. Y pedía a los señores diputados, "debates serenos, educados, correctos" al tiempo que tendía la mano a todos los grupos de la oposición para "llegar a acuerdos" que redunden en la mejora de la vida de los ciudadanos.

A pesar de las palabras de Juanma Moreno, el discurso político de que se agotará la legislatura, y que repiten los diferentes portavoces del Ejecutivo andaluz, no cala en el ambiente de la Cámara andaluza donde este jueves se notaban los nervios de final de etapa. En todos los corrillos, al menos en la mayoría de ellos, se hablaba de encuestas y de proyecciones electorales ya hasta por provincias. Hay consenso al menos en un asunto: la sanidad será el principal caballo de batalla hasta que se abran las urnas. Un asunto que la oposición azuza entendiendo que es el principal punto débil o tal vez porque percibe la preocupación del Gobierno andaluz.

Juanma Moreno bajaba hasta el salón de plenos acompañado por las consejeras de Salud y Educación, evidenciando que es lo que más le preocupa en estos momentos; es un código que todo el mundo conoce en la Cámara. Y en su intervención, un dato oficial del Sistema Nacional de Salud: Andalucía supera la media de España en gasto sanitario por habitante por primera vez en su historia, con una inversión de 1.764 euros frente a los 1.757 euros de media. Es el argumento contra el de la "privatización" que reitera el PSOE y el resto de grupos de la oposición aduciendo los conciertos sanitarios por más de quinientos millones de euros que se han firmado durante el mes de agosto. La portavoz socialista, María Márquez acusaba a Moreno de realizar "un nuevo robo a la sanidad pública destinando 533 millones más a la privada y luego hacerse el ofendidito diciendo que no están privatizando la sanidad". "Cuántos favores no deberá usted a las farmacéuticas de Andalucía para que, a pesar de estar investigados en los juzgados, siga cebando sin control a la sanidad privada". Una privatización que también defendían desde Por Andalucía, a través de su portavoz Inma Nieto; y Adelante Andalucía, a través de José Ignacio García.

Pero el Gobierno andaluz se ha estudiado todas las intervenciones de María Jesús Montero en sus tiempos de consejera de Salud de la Junta y Juanma Moreno repetía esos argumentos, también desde el PP entienden que es el principal punto débil de los socialistas. "Los conciertos en ningún caso ponen en duda el carácter público de la sanidad" y "garantizan los derechos consolidados del sistema público". Eso, además de desgranar los más de quinientos millones de euros en conciertos con clínicas privadas entre 2009 y 2012 que llevan la firma de la candidata del PSOE a la Junta.