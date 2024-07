Los críticos elevan el tono contra Juan Espadas

El comité director que se celebró el pasado 18 de julio en el hotel Silken Al Ándalus de Sevilla no fue un cónclave cualquiera para el PSOE andaluz. En la cita que vino precedida por la rueda de prensa de Manuel Chaves en la sede de San Vicente, el secretario general, Juan Espadas, vio cómo ocho de las 30 intervenciones que se produjeron pusieron en duda su liderazgo al frente de la organización.

Los avisos a Espadas se han acentuado desde la derrota en las elecciones europeas. Con el resultado del 9-J el PSOE-A encadenó un ciclo electoral completo con pleno de fracasos, circunstancia muy difícil de asumir por el partido. En Ferraz piensan que una plaza como Andalucía tiene que aportar más votos en las citas electorales y para ello es necesario dar un cambio de rumbo.

El secretario general ha hecho este viernes un llamamiento en sus redes sociales a la unidad del PSOE contra las políticas del PP en sanidad y en los servicios públicos. "Frente a un PP-A que nos hace retroceder, destrozando sanidad y servicios públicos y quebrando la igualdad entre andaluces, un PSOE-A unido, orgulloso y que trabaja a diario para que Andalucía sepa lo que está en juego en 2026", publicó el dirigente socialista en X.

Espadas reclamó en el comité director una mayor movilización de los suyos y ha insistido en esa idea en su mensaje: "Ayer, en nuestro Comité Director, compartimos la necesidad de movilización permanente del PSOE para hacer frente a los problemas de la Andalucía real que oculta la gestión de Moreno Bonilla", aseveró.

Pero el jueves en el hotel aledaño al Benito Villamarín se produjo un hecho muy significativo. Fue la primera vez que el líder socialista tuvo que escuchar en un comité director que se ponía en duda su liderazgo. Y Espadas ha tomado nota. Fuentes socialistas confirman que el secretario general ha convocado una conferencia política a la vuelta de vacaciones, en el mes de septiembre.

Solo las direcciones de Málaga y Granada mostraron su apoyo expreso a la actual dirección del partido en Andalucía. El resto no se pronunció al respecto. En cambio, sí se alzaron voces muy críticas con Espadas, si bien es cierto que parte de ellas son reconocidos susanistas, pero no sólo fueron ellos.

Uno de los más críticos con la actual cúpula andaluza fue el secretario general de las Juventudes Socialistas, Alejandro Moyano, que directamente expuso "la necesidad de nuevos equipos para ser capaz de ganar elecciones andaluzas". Y en el mismo sentido se manifestaron Manuel Jiménez Barrios y Mario Jiménez.

El diputado onubense fue muy duro y claro. "No estamos bien", afirmó. Jiménez planteó la necesidad de hacer una "reflexión sosegada", acompañada "de autocrítica". El parlamentario cree que es hora de que el partido plantee "una nueva estrategia" para "redoblar" la labor de oposición del partido.

El histórico socialista gaditano Manuel Jiménez Barrios, mano derecha de Susana Díaz en sus gobiernos, insistió en la urgencia de hacer esa autocrítica "ante la pérdida de poder municipalista". "La realidad es que el PSOE-A no tiene definida estrategia contra Moreno Bonilla. Necesitamos un proyecto andaluz creíble. El secretario general del PSOE-A no puede ser portavoz del Senado, porque anula la voz propia del PSOE-A frente al resto de comunidades autónomas", señaló Jiménez Barrios.

Además, la Plataforma Reconstrucción PSOE-A incidió en un comunicado en la falta de "estrategia" del actual proyecto y apuntan a que "el fin de ciclo se ha iniciado".

Posibles relevos: Montero o Serrano

Los críticos sólo ven dos posibles alternativas a Espadas en el caso de que se abra un proceso de relevo: María Jesús Montero o Juanfran Serrano. No hay más. La primera no necesita presentación. Es la favorita para de muchos socialistas andaluces, pero sus planes por el momento no pasan por abandonar el Gobierno de España. El caso de segundo es diferente. El jiennense Juanfran es un hombre de confianza de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE.

De momento, la dirección de Espadas ha tomado nota de estas voces críticas y ha convocado para septiembre una conferencia política en la que espera dar un nuevo impulso a su proyecto.