La costa andaluza habrá perdido entre cinco y veinticinco metros de playa en 2050

Daños en una pasarela de la playa de El Puerto de Santa María (Cádiz) provocada este lunes por el mar de fondo.

El cambio climático se está ensañando con el litoral andaluz. Dos estudios promovidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía concluyen que de aquí a 2050 habrá desaparecido una treintena playas. La pérdida será particularmente acusada en la Costa del Sol y en la zona occidental del litoral gaditano. La Junta de Andalucía espera anticiparse a los riesgos que este proceso conlleva en el aspecto medioambiental, turístico, agrícola e industrial.

Los investigadores a cargo de los estudios han puesto en disposición de la administración andaluza las conclusiones después de analizar parámetros como la subida del nivel del mar, la pérdida de la superficie de playa seca y los procesos de erosión y regresión costera que, según señala la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota, han empezado a ser ya "perceptibles" en diversas zonas de la costa andaluza.

El panorama es poco alentador para las decenas de miles de andaluces aficionados a las escapadas al mar. Los estudios, que están incluidos en las iniciativas del Plan Andaluz de Acción por el Clima, determinan que el cambio climático en marcha tendrá unos efectos "significativos" sobre el litoral en las próximas décadas tanto en las previsiones más favorables como en las más desfavorables. Concretamente, los modelos auguran que la costa andaluza perderá "entre cinco y veinticinco metros de playa seca de aquí al año 2050". La Costa del Sol, indica la nota, será el "tramo más afectado".

Con el tiempo, según transcurran los años, el retroceso de la costa se intensificará de modo "notable" en función del tipo de playa y de la composición física y química que tenga. Las áreas que más consecuencias negativas sufran, señalan los estudios, serán las playas abiertas, las que tengan un sedimento fino y con una mayor profundidad de cierre. En casos extremos, el retroceso del litoral puede llegar a los 65 metros en 2100.

La Consejería de Medio Ambiente destaca que, en el escenario menos optimista, la subida del nivel del mar puede provocar la "desaparición de hasta 33 playas en las próximas décadas", siendo las zonas de la Costa del Sol y de la región más occidental de Cádiz las que corran más riesgo.

La nota remitida por la Consejería incluye una valoración de la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, quien subraya la importancia de disponer de esta información técnica como base para la adopción de medidas. "Nuestra costa está entre las más valiosas de Europa por su riqueza natural y por su relevancia económica. Anticiparnos a los efectos del cambio climático --dice López Sanchís-- es una responsabilidad que asumimos con determinación y con herramientas de gestión concretas como las que nos ofrecen estos estudios".

La Consejería pone un particular énfasis en el uso de la información proporcionada por los estudios "no sólo desde una perspectiva ambiental sino también desde la dimensión socioeconómica", teniendo en cuenta el impacto sobre "sectores clave como el turismo, la agricultura o la industria asentada en el litoral".

"Contamos con herramientas digitales y predictivas que nos sitúan en una posición de liderazgo dentro de las comunidades autónomas. Pero además de anticipar riesgos, estamos en condiciones de planificar soluciones", ha dicho López Sanchís.