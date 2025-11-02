Los consejeros andaluces completan esta semana las comparecencias parlamentarias para detallar el Presupuesto

Los consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía completarán esta semana la ronda de comparecencias en el Parlamento en las que detallarán el proyecto de Ley del Presupuesto para 2026 de cada uno de sus departamentos. El proyecto de las cuentas fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, abrió el pasado viernes dicha ronda de comparecencias en la comisión del ramo para la "presentación global" del Presupuesto. Ese mismo viernes comparecieron también los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Las comparecencias de los 13 consejeros restantes del Gobierno andaluz se reanudan este lunes, 3 de noviembre, con las explicaciones de las titulares de Educación, María del Carmen Castillo, y Fomento, Rocío Díaz, a las que seguirán las de las consejeras de Empleo, Rocío Blanco, y de Medio Ambiente, Catalina García, así como la del responsable de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, según detalla la agenda parlamentaria de la semana consultada por Europa Press.

El martes concluirán las comparecencias de los consejeros con los titulares de Cultura, Patricia del Pozo; de Inclusión Social, Loles López; de Industria, Jorge Paradela; y de Justicia, José Antonio Nieto.

El jueves finaliza el plazo de la presentación de las enmiendas a la totalidad al proyecto del Presupuesto y de las propuestas de los agentes sociales y las organizaciones que estén interesados en comparecer en la Cámara andaluza.

El debate de totalidad del proyecto de ley se celebrará en el Pleno del Parlamento el miércoles, 12 de noviembre. Posteriormente, entre el 17 y el 18, se producirán las comparecencias de los agentes sociales. El siguiente paso se producirá el lunes, el día 24, jornada en la que finaliza el plazo de presentación de las enmiendas parciales.

El 3 de diciembre debe aprobarse el informe de la ponencia del Proyecto de Ley del Presupuesto, que celebrará su debate final los días 17 y 18 de diciembre.

El Presupuesto diseñado de 2026 asciende a 51.599 millones de euros, cifra que es un 5,6% superior al de 2025 -con 2.726 millones más-, de los que dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales y la mitad de ese gasto a sanidad, para la que se presupuestan 16.265,9 millones de euros, lo que supone 1.016,3 millones más (+6,6%) respecto al vigente ejercicio de 2025.