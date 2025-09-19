Confirmado un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en el entorno de Doñana

Nuevo brote de foco aviar en Andalucía. Esta vez es un brote en aves silvestres. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este viernes la detección de la gripe aviar en dos cigüeñas muertas encontradas en el río Guadiamar, a su paso por el municipio sevillano de Aznalcázar, en el entorno de Doñana.

La gripe aviar ha llegado fuerte este año a España. La cepa H5N1, la más frecuentemente hallada, es altamente contagiosa y letal para las aves que están siendo infectadas por las especies migratorias que atraviesan el país. Los focos están siendo un goteo constante en la península. También en Andalucía, donde hasta hoy, viernes, se ha verificado la existencia de varios focos de gripe aviar: uno al comienzo del año en Cádiz y detectados a lo largo de las últimas semanas en Sevilla capital, en varios parques urbanos; en Hinojos (Huelva) y en Aznalcázar, en el mismo término municipal de las dos cigüeñas que han sido confirmadas hoy.

En aquella ocasión, el virus se detectó a raíz de la muerte de un ejemplar de somormujo que presentaba, aunque el Ministerio de Agricultura comunicó otros dos focos posteriormente: en Hinojos (Huelva), uno en el paraje de Caño Cardales, donde se localizaron una garza real y un pato colorado infectados, y otro en las lagunas de la localidad, en este caso un ánade friso, informa Efe.

La Junta de Andalucía mantiene desde el 8 de septiembre pasado el nivel 2 de emergencia en el Espacio Natural de Doñana como medida de precaución, al detectar tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el citado serotipo H5N1. Este nivel de alerta implica un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en aves silvestres, especialmente en especies migratorias y acuáticas, y un protocolo reforzado de recogida de cadáveres o ejemplares con sintomatología compatible.

Ha habido también positivos de gripe aviar en aves cautivas en una finca particular en la Puebla del Río (Sevilla), aunque en el caso de estos ánsares, aves silvestres cautivas, no se adoptan restricciones después de que retiren los animales y desinfecten el espacio.

En cuanto a los focos de aves de corral hay dos en Huelva: uno en el Cerro del Andévalo y otro en Valverde del Camino. En ambos casos, separados por 20 kilómetros, "se actuó de inmediato con el sacrificio de los animales, casi 17.000 entre las dos explotaciones, y se desinfectó todo: desde materiales hasta alimentos eliminando cualquier rastro de contaminación.

Se aplicaron medidas, según protocolo, y se estableció un perímetro de restricción en diez kilómetros a la redonda. Además, se están supervisando las granjas de toda la comarca del Andévalo y la provincia de Huelva para descartar posibles nuevos casos", explicó el miércoles el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco.