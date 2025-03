Las comunidades no pueden gastar el dinero ahorrado en intereses por la quita de la deuda

El ahorro en el gasto de intereses por la quita de una parte de la deuda de la Junta de Andalucía no se puede destinar al pago de los servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación o la Dependencia. Así lo establece la nota informativa de la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, al respecto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación de la deuda.

Según explica este órgano, la condonación de una parte de la deuda de las comunidades supondrá un ahorro de intereses y, por lo tanto, una reducción del déficit de las comunidades y un incremento del de la Administración Central del Estado. Pero estos intereses bancarios no se incluyen dentro de la regla de gasto que establece el máximo permitido para las administraciones. Es decir, que no modifican el cálculo de la regla de gasto y no generan un mayor margen de gasto para otras políticas públicas. “No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales”, establece la Autoridad Fiscal Independiente.

Las cuentas que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, prevén que las comunidades ahorrarán unos 7.000 millones de euros en total con la condonación de la deuda, una cantidad que para Andalucía supone unos 140 millones de euros al año. Unas cantidades que pasarán a pagar las arcas del Estado que no sólo tiene previsto hacerse cargo de las deudas que las autonomías tienen con sus arcas, a través de diferentes mecanismos de financiación, sino también la que tienen con los bancos privados.

La ministra de Hacienda ha explicado que va a ir convocando a los diferentes gobiernos autonómicos a reuniones en las comisiones bilaterales para establecer las características concretas de la deuda de cada administración y establecer qué prestamos pasarán a ser titularidad del Estado.

¿Para qué sirve?

Con estas premisas, la quita de la deuda a las comunidades permite sanear sus haciendas públicas y, por lo tanto, volver a endeudarse para financiar los servicios públicos esenciales o las políticas que estime cada Ejecutivo autonómico. Por eso la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero afirma que el dinero que se ahorran se puede gastar en colegios u hospitales, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclama “euros contantes y sonantes” y no “ilusiones contables”.

En este sentido, la consejera de Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, afirmaba este sábado que la Generalitat espera poder volver a salir a los mercados para financiarse en 2026 y, con esos nuevos préstamos, sufragar inversiones y el coste de los servicios públicos. Desde Andalucía, sin embargo, Carolina España defiende que aquí las cuentas están saneadas, “las agencias de calificación nos dan una nota muy alta”, por lo que no hay problemas para solicitar más préstamos si así se estima oportuno. Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene una deuda de 87.000 millones de euros, muy por encima de la de Andalucía que roza los 40.000 millones de euros.

Según la tabla hecha pública por el Gobierno central, a Andalucía le correspondería una quita de la deuda de 18.791 millones de euros, mientras que a Cataluña se le condonarían 17.104 millones de euros, siendo ambas las comunidades más afectadas por esta quita. Yeso a pesar de que Valencia es la comunidad autónoma con la deuda más alta, con un 41,5% de su PIB.

Cálculo porcentual

El director de la Fundación Fedea, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, que es el mayor experto en financiación autonómica de España, considera que el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda no es el más adecuado. Y lo basa en dos principios. El primero es que la condonación de la deuda no está sujeta a ningún tipo de requisito ni condición por lo que premia a quienes han incumplido y permita que continúen haciéndolo en el futuro.

El segundo motivo por el que Ángel de la Fuente rechaza el reparto anunciado es que beneficia claramente a Cataluña y perjudica a Andalucía, Valencia y Murcia que son las comunidades peor financiadas con el actual modelo.

Así, la propuesta del ministerio con el reparto basado en la infrafinanciación y la población ajustada (que es el parámetro que se utiliza para calcular todos los mecanismos del sistema de financiación), favorece claramente a Cataluña que recibe un 87% más mientas que Andalucía recibe un 15,3% menos, Valencia un 39,2% menos y Murcia un 34,5% menos.