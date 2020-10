Así afecta el estado de alarma de Madrid a Andalucía

El escenario de dudas y confusión en que se encuentra en Madrid no afecta sólo a los ciudadanos de esta comunidad: es la capital de España desde el punto de vista político y administrativo, es eje de vertebración en la movilidad de todo el país y es también uno de los principales emisores de turistas. En este contexto, y en el estreno del primer gran puente del otoño, Andalucía es una de las comunidades con mayor relación y más afectada por las medidas de restricción aprobadas para frenar los rebrotes del Covid.

Si el jueves saltaba la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba las medidas llevadas a cabo por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, por falta de base legal, a las pocas horas, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba el estado de alarma en Madrid con las mismas medidas de restricción pero con otro respaldo jurídico.

Desde entonces, el conflicto político y el pulso instituciones ha hecho que la comunidad madrileña quede inmersa en una situación muy confusa. Las personas se han echado a la calle en forma de protesta ante la falta de información y unas medidas de control que se han aplicado sin previo aviso.

Madrid es el centro neurálgico de España y este confinamiento va a provocar una serie de contratiempos al resto de comunidades que componen el territorio español. En palabras del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), esta decisión del Gobierno "no es una buena noticia", y ha opinado que es "fruto de la soberbia" y del "enfado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no entiende que se le lleve la contraria". Además, Bendodo afirmó que no entiende la decisión ya que "la pandemia en la Comunidad de Madrid en los últimos días había evolucionado muy positivamente".

Cómo afecta el cierre de Madrid a Andalucía

De cara al Puente del Pilar en el que nos encontramos, los madrileños tenían sus miras en tierras andaluzas, además Bendodo se ha referido a esta comunidad como "una tierra de brazos abiertos" que ahora ve como el turismo procedente del centro peninsular cae en saco roto.

Durante las últimas horas se han visto imágenes en diferentes medios del éxodo de personas a diferentes rincones de la geografía intentando evitar un confinamiento que ha entrado en vigor sin ningún tipo de aviso ni información. Los residentes en la comunidad de Madrid tendrán restricciones de movilidad para frenar los rebrotes y contagios de coronavirus, al menos, 15 días.

Las nuevas medidas del estado de alarma no sólo afectan a los madrileños, sino también a aquellas personas que tuvieran pensado viajar a la capital por motivos de trabajo o visita. Está permitido el tránsito por carreteras entre municipios pero, bajo ningún concepto, se podrá salir de Madrid o entrar en ella a no ser que se tenga una justificación expresa que lo acredite.

Las comunicaciones (tren, autobús, tránsito aéreo) con la capital se mantienen, pero es posible que algunas compañías reduzcan la frecuencia de sus conexiones. Una vez en Madrid, se deberá presentar la documentación que pruebe que su viaje es por fuerza mayor. Si lo que desea es salir de la ciudad, podrá hacerlo por los motivos mencionados pero la policía tendrá derecho a controlar y verificar el motivo de dicho desplazamiento.

En cuanto a viajes a otros lugares de España o de carácter internacional, se podrá hacer escala ya que la normativa no lo impide pero sí será necesario aportar los billetes de viaje que lo demuestren. por último, aquellas personas que se encuentren en Madrid y deseen regresar a Andalucía, podrán hacerlo, ya que las restricciones permiten la vuelta a la residencia habitual.