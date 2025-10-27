La Comisión Europea apuesta por no relajar las estrategias para conservar el lince ibérico

La Comisión Europea se ha mostrado consciente del éxito en la recuperación del lince ibérico en la Península Ibérica, principalmente debido a proyectos como el europeo de LIFE, aunque ha apostado por "no relajar las estrategias de conservación" después de pasar la especie de estar en "peligro de extinción" a la categoría de "vulnerable".

Así lo ha puesto de manifiesto en unas declaraciones hechas este lunes a Efe, Nikolaos Isaris, director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España, en las que ha reconocido que el programa de conservación LIFE es "uno de los programas más exitosos de la Unión Europea" y que está pendiente de "cómo se incorpora en el marco financiero futuro".

Ha remarcado Isaris el hecho de que el lince haya pasado de estar en peligro de extinción a ser considerado una especie vulnerable porque "hay muchísimas más ejemplares en la Península que hace años".

Concretamente, hace dos décadas, quedaban 94 ejemplares del lince ibérico, la mayoría de ellos concentrados en Andalucía, mientras que actualmente, según el último censo, se ha alcanzado una población de 2.401 linces ibéricos, de los cuales 836 están en la región andaluza.

A escasos meses de que concluya la vigencia del último programa LIFE para la especie, Isaris ha manifestado "el placer" que supone para la Comisión Europea que la Junta de Andalucía "mantenga su compromiso con el licen ibérico" y quiera "presentar en la nueva solicitud de proyectos, una nueva propuesta para 2026".

"Esto es algo muy bueno y queremos que el LIFE como programa continúe en el nuevo marco plurianual", ha apuntado, ya que los logros obtenidos hasta ahora "no pueden implicar una relajación en nuestras estrategias de conservación".

Isaris se ha referido al Espacio Natural de Doñana, asegurando que la Comisión Europea es "muy conscientes de la importancia que tiene y seguimos muy de cerca lo que pasa con ella", y ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2021 en la que se condena a España por incumplir varias de sus obligaciones para proteger el espacio natural andaluz, haciendo hincapié en las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano.

"Es nuestra obligación seguir la implementación de la decisión de las Cortes y lo vamos a hacer muy de cerca con las autoridades competentes en la materia; si hay que debatir con las autoridades o ofrecer un apoyo técnico para esa implementación vamos a hacerlo. Somos consciente de la importancia de Doñana y de lo que debemos conseguir aquí", ha concluido.