Chirstina Linares, editora: "Los protagonistas de los libros infantiles son varones”

La Editorial Renacimiento que fundaron sus padres hace cuarenta años es también su refugio profesional. Pero no se ha conformado con gestionar un impresionante legado, “a mí me interpela la recuperación de las obras de las mujeres denominadas sin sombrero que fueron coetáneas de la Generación del 27 y cuyos textos se habían olvidado”, explica con pasión.

Se ha dedicado a reeditar las obras de María Teresa León, “que ha pasado a la historia por ser la mujer de Alberti pero que salvó los cuadros del Museo del Prado y tiene treinta libros de altísimo nivel”, o de Concha Méndez, “la esposa de Manuel Altolaguirre, el editor de la generación pero resulta que era ella la que se ponía el mono azul de trabajo en la imprenta. Y eso por no mencionar su poesía que tiene un estilo muy similar al de Lorca”.

Confirma los estudios que demuestran que las mujeres leen más que los hombres pero la clave está en quién escribe. “Hay maravillosas poetas contemporáneas, novelistas, autoras de novela histórica o investigadoras que escriben ensayos pero hay cierto poso de que lo que escriben las mujeres sólo interesa a las mujeres”.

En la Feria del Libro de Sevilla hizo un experimento combinando textos de Chaves Nogales y de Elena Fortún, “los más sensibles los identificaban con Fortún y los más terribles, con Chaves. Y era justamente al revés”. Tiene muy claro que una de las claves está en la literatura infantil, “si nos fijamos los protagonistas son varones: Harry Potter, Guillermo Brown. Son niños que cuentan historias universales que son para todos. Pero yo conozco hombres que se lo han pasado muy bien leyendo historias de Pipi Calzaslargas o de Celia, la gran figura femenina de la literatura infantil española”.

Y por eso, reivindica la mirada de los niños y de quienes no están contaminados por una educación antigua. “Ojalá todos podamos leer como los niños, disfrutaríamos mucho más. A mí me llegan muchos manuscritos y yo sólo me dejo llevar por la calidad de las obras”.