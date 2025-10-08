Bronca en el Parlamento por el intento de grupos de izquierda de debatir sobre el cribado del cáncer de mama

El Pleno del Parlamento de Andalucía de esta semana ha empezado con bronca y con una crispación que parece que va creciendo en cada jornada que pasa, y eso que todavía sólo se atisban las urnas. Los tres portavoces de los grupos de izquierda, María Márquez (PSOE), Inma Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), habían registrado una petición urgente para incluir en el orden del día un debate general con propuestas de resolución (que son de obligado cumplimiento) sobre los problemas en el cribado del cáncer de mama que debería realizarse en la jornada del jueves. Una propuesta que durante la mañana habían presentado ante la Mesa de la Cámara y ésta lo había calificado.

Pero el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, no quería que se votase esa propuesta ante las voces y los gritos de los portavoces de los grupos y los diputados, con lo que se han producido momentos de desorden y de desconcierto. Aguirre trató de aplacar los ánimos con cinco minutos de receso que no sirvieron para nada.

Finalmente, los portavoces de los grupos y los miembros de la Mesa del Parlamento se retiraron a la sala de las deliberaciones contigua al Salón de Plenos (denominada la sacristía ya que esas funciones tenía cuando las dependencias albergaban una iglesia) y decidieron que al término de la sesión de este miércoles se votaría esta petición de debate general. Todo ello después de obtener el visto bueno de la letrada del Parlamento que ha informado de que la demanda de los tres grupos parlamentarios era legal y que debía votarse para decidir si este jueves se lleva a cabo un debate general sobre el cribado del cáncer de mama. Pero esta propuesta que no saldrá adelante porque la mayoría absoluta del PP lo va a impedir, y eso a pesar de que todos los grupos de la oposición, incluido Vox, van a votar a favor de celebrar ese debate general.