Casi 50 millones de euros para el gasto infantil en monturas, lentes, lentillas y el líquido

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a la población con menos de 16 años podrán empezar a solicitarse a partir de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Sanidad. Esta nueva prestación para la población infantil tuvo el origen en una iniciativa aprobada en el Parlamento andaluz que fue tramitada a continuación en el Congreso de los Diputados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto por el que se regulan estas ayudas, una norma que entrará en vigor a partir de este viernes. La cuantía total de la subvención asciende a 47.775.000 euros y el plazo de ejecución de las acciones contempladas en el real decreto se establece hasta el ejercicio correspondiente a 2027. El desarrollo del gasto hasta entonces será de una una dotación de 1.000.000 de euros para 2025 y del resto de los 46.775.000 euros para 2026.

El Real Decreto designa al Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (Cgcooo) como entidad colaboradora para la provisión de los sistemas de esta ayuda visual.

Las personas beneficiarias o sus tutores legales podrán acceder a la ayuda mediante las entidades adheridas, principalmente ópticas, después de cumplimentar un formulario en el momento de formalizar la compraventa. Las entidades adheridas aplicarán el descuento de forma automática en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora, el Cgcooo.

Los productos que será objetos de las ayudas son la montura básica de las gafas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, las lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes y las lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento, ambas en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año.

La norma precisa que en caso de que el coste total de las gafas o de las lentillas supere la cuantía máxima de 100 euros que otorga la ayuda, la persona beneficiaria deberá abonar la diferencia hasta el precio total. Cada persona beneficiaria podrá disponer de esta ayuda una sola vez durante el periodo de un año.

La compraventa de los productos deberá formalizarse de forma física en el establecimiento de la entidad adherida, por lo que no será posible la compraventa a distancia. En ningún caso serán subvencionables los gastos de los servicios ópticos u optométricos derivados de la adquisición de los sistemas de ayuda visual, tales como la graduación o el consejo personalizado.

El BOE señala también que la compra de gafas o de lentillas deberá formalizarse en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de este real decreto y el 31 de diciembre de 2026 o, en su caso, hasta que se agote el presupuesto disponible, si esta fecha es anterior. Los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante 2027.

Las ayudas se abonarán con cargo al presupuesto de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este jueves la aprobación del Plan Veo que recoge estas ayudas en un momento en el que la miopía, en especial la infantil, se está convirtiendo en un reto cada vez mayor y que ha sido calificada como "pandemia" por la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo con el Día Mundial de la Visión.