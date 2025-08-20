Aumentan los andaluces dependientes atendidos aunque el tiempo de espera es el más alto de España

El número de personas atendidas en el sistema de dependencia ha aumentado en Andalucía a la vez que disminuye el tiempo de espera medio, aunque la región repite un mes más como la que registra el peor dato de España: 570 días, es decir, alrededor de un año y medio. La media de las comunidades autónomas en ese mismo estudio ha sido de 344 días.

El Imserso ha publicado el informe mensual de la dependencia en España, cuyos resultados a la conclusión de julio reflejan una leve mejoría en el funcionamiento general del sistema andaluz. La Junta de Andalucía ha destacado en una nota enviada este miércoles a los medios las cifras de las personas atendidas y de prestaciones cursadas en relación al mes anterior, números que ha calificado de "récord". La leve mejoría de este apartado es generalmente extensible al resto de las comunidades autónomas.

También subraya el Gobierno andaluz la reducción del número medio de días de espera con respecto al mes anterior: 570 días al final de julio frente a los 754 días de junio. Aunque la nota oficial resalta la mejoría en relación a los años 2015 y 2016, el análisis de los años precedentes reflejan un lunar en la gestión. Si los 570 días de julio que transcurren desde que un andaluz pide la resolución de la prestación hasta que la recibe reducen en un mes los 602 días del pasado 31 diciembre, el tiempo de espera de junio empeoran la situación del 31 de diciembre de 2023 (557 días) y los del 31 de diciembre de 2022 (544 días).

Destaca también el objetivo planteado de transformar el sistema de atención a la dependencia. La intención, según sus palabras, es "crear un nuevo modelo más eficaz" mediante medidas como "la simplificación del procedimiento en una única visita y una única resolución", "la utilización de una sola" aplicación informática y la puesta en marcha de una "revolución tecnológica" en el Servicio de Teleasistencia.

El Gobierno andaluz ha aprobado recientemente un "nuevo incremento de la financiación de las plazas en centros de día y residencias para personas mayores y personas con discapacidad", subraya la nota enviada a los medios. Se ha autorizado, prosigue, una nueva subida del 4,5% en el precio por cada plaza con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025: se ha registrado aumento del 26% en el caso de la atención a personas mayores y del 32% de media para las personas con discapacidad desde 2019.

Insiste la Junta de Andalucía en solicitarle al Gobierno central una cofinanciación del 50% del sistema de la dependencia, como se ha comprometido de modo expreso con el País Vasco. El último dato que aporta el Gobierno andaluz es que la proporción con la que comunidad autónoma financia la dependencia es del 69,1% del total, correspondiendo a la Administración General del Estado el restante 30,9%.

El Cermi pide una modificación fiscal

En cuanto al copago del sistema de dependencia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido este miércoles al Estado y a las comunidades autónomas que regulen el copago en dependencia como tasa fiscal, basándose en la consideración efectuada por el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 23 de junio. El Cermi cree que este pronunciamiento del Tribunal Supremo obliga a replantear toda la regulación de la participación en el coste del usuario de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, informa Europa Press.