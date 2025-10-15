La asociación WWF rechaza la propuesta del Gobierno para el deslinde de Doñana

La organización WWF rechaza la propuesta del proyecto de deslinde de las marismas de Hinojos, Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla) que el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando y cuya propuesta se abordará este jueves en una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Participación de Doñana. Los ecologistas se oponen al plan del Gobierno por "sus impactos irreversibles" sobre el Parque Nacional.

Según indica la organización ecologista en una nota de prensa recogida por Europa Press, la sesión extraordinaria del Consejo de Participación de Doñana puede "marcar un antes y un después" en la conservación del espacio protegido. WWF pedirá mañana que se informe negativamente el plan gubernamental por "contradecir las abundantes evidencias científicas existentes".

WWF explica que el Ministerio, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha impulsado un procedimiento de deslinde que afecta a la marisma del Parque Nacional de Doñana en los términos municipales señalados. Según la propuesta, "aproximadamente dos tercios de la actual marisma pluviofluvial de Doñana pasarían a considerarse marisma mareal, con las graves consecuencias que ello tendría sobre los hábitats y especies protegidas del espacio".

La entidad ecologista asegura que apoya el principio de deslinde del dominio público maritimoterrestre (DPMT) y la defensa del patrimonio natural, pues son "obligaciones" que están "recogidas en la Constitución y en la Ley de Costas". Sin embargo, consideran que los criterios aplicados en Doñana son "erróneos" y que "no reflejan la realidad ecológica del humedal", lo que podría provocar, a su juicio, "impactos irreversibles sobre sus ecosistemas marismeños".

Por ello, según manifiesta WWF, el Ministerio ha abordado este procedimiento como "un mero asunto de propiedad -una cuestión de trazar una línea sobre un mapa- sin tener en cuenta las singularidades ecológicas y legales de Doñana". Las obligaciones derivadas de la declaración de un terreno como DPMT, recogidas en el artículo 2 de la Ley de Costas, incluyen el establecimiento de medidas de "protección y restauración necesarias".

"Según los criterios del Ministerio, ello implicaría eliminar los obstáculos y actuaciones ejecutadas por la administración para permitir la inundación con aguas mareales de casi dos tercios de las actuales marismas de agua dulce, incluso en verano. Algo completamente inédito en la historia de este territorio, tal y como recogen los documentos de gestión y la literatura científica de los últimos siglos".

Por tanto, esta actuación generaría, además, "un grave conflicto" a nivel internacional con la Comisión Europea, la Unesco y la Secretaría del Convenio Ramsar. Cabe recordar que Doñana, y especialmente sus marismas de agua dulce, están reconocidas por todos estos organismos como un humedal de importancia internacional para numerosas especies de aves acuáticas, reproductoras e invernantes, y como un enclave vital en la ruta migratoria entre Europa Occidental y África Occidental.

Este reconocimiento ha sido "determinante", según han apuntado desde la entidad, para su designación como espacio de la Red Natura 2000, Patrimonio Mundial de la Humanidad y Humedal de Importancia Internacional. Sin embargo, la propuesta del Ministerio "modificaría las condiciones ecológicas de la marisma para adaptarlas a una supuesta naturaleza mareal que nunca ha tenido".

La ficha Ramsar de Doñana describe el espacio como "una marisma, llanura arcillosa de influencia fluvial y limitada influencia marina, resultado del relleno del antiguo sistema estuarino de la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Guadiamar". Esta "limitada influencia marina" ha sido señalada reiteradamente por WWF, por la comunidad científica y por distintas administraciones que han mostrado su "firme oposición" al deslinde durante su tramitación, mediante informes, alegaciones y pronunciamientos públicos.

Entre ellas figuran la Estación Biológica de Doñana, la Junta de Andalucía, la Dirección del Espacio Natural de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la Oficina Marco para Doñana -dependientes del Ministerio- y ayuntamientos como el de Hinojos.

"Negar que las marismas de Doñana son pluviofluviales y que la influencia mareal es muy limitada y localizada supone ignorar la abundante evidencia científica existente -estudios, investigaciones y publicaciones- que describe su dinámica natural a lo largo de los siglos XX y XXI", incide WWF, que considera que, con la actual propuesta de deslinde, "se pone en entredicho el trabajo de cientos de investigadores, profesores y expertos nacionales e internacionales que han estudiado Doñana, sus ecosistemas y su biodiversidad".

WWF reitera que la propuesta del Ministerio se apoya "únicamente" en un estudio elaborado por una consultora privada, "centrado en una sola variable -la superficie teórica de inundación por marea en las condiciones actuales-, basado en una única simulación que no ha sido revisada por pares ni validada por ninguna institución científica".

"Además, la propuesta contradice otros documentos legales y de planificación, como el Plan Hidrológico del Guadalquivir, el PORN y el PRUG del Espacio Natural de Doñana, así como proyectos impulsados por el propio Ministerio, como Doñana 2005 o el Marco de Actuaciones para Doñana, cuyo objetivo principal es la recuperación de las marismas de agua dulce, no la conversión de estas en ecosistemas mareales", han añadido.

WWF insiste en que, según la normativa de Doñana, el Consejo de Participación "debería haber sido consultado formalmente por el Ministerio antes de avanzar con este proyecto". "No es comprensible que no se haya contado desde el inicio con los organismos e instituciones que llevan décadas trabajando en la gestión e investigación del espacio natural", han criticado.

Por todo ello, la organización solicita a la Dirección General de la Costa y el Mar que "tienda las alegaciones presentadas por administraciones, entidades y particulares durante este procedimiento"y que constituya una mesa técnica con científicos y expertos para consensuar, "con la mejor información disponible" la delimitación más adecuada del dominio público maritimoterrestre en Doñana.