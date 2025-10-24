Antonio Sanz, sobre las investigaciones de la Fiscalía en los cribados: "Tenemos la respuesta"

Antonio Sanz, junta a la gerente del SAS, Valle García (d), y la secretaria general de Salud Pública, Áurea Morillo (i), en la comisión de seguimiento del plan de choque del cribado del cáncer de mama.

El consejero de andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha reaccionado a las investigaciones que ha abierto la Fiscalía en relación con la crisis de los cribados en Andalucía y ha considerado este viernes como "lógica y coherente" la decisión, por lo que ha asegurado que la Junta tiene "respuestas" ante esa investigación. "Hemos recibido la notificación y, lógicamente, tenemos la respuesta", ha manifestado Sanz en una entrevista en Canal Sur Radio, antes de conocerse que la Fiscalía había decidido abrir también una investigación tras la presentación ayer de una denuncia de la asociación Amama por presunto "borrado" de historiales médicos.

Sobre la primera de las investigaciones, motivadas por las denuncias presentadas por el Defensor del Paciente, Adelante Andalucía e Izquierda Unida, Sanz ha dicho que tiene "confianza en el sistema" y que el "procedimiento" que ha adoptado la Fiscalía es lógico porque ante una denuncia quiere recabar información.

Tras defender lo realizado por la Junta desde que se conoció el caso y las medidas que se han puesto en marcha, el consejero se ha referido a la mamografía mostrada este jueves en la sesión parlamentaria por la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, denunciando una presunta manipulación de los datos a raíz de una caída del sistema.

Sanz ha acusado a Por Andalucía y a la oposición de cruzar "todas las líneas rojas" porque "por cuatro votos, no se puede jugar con la vida de los andaluces", al tiempo que ha incidido en el mensaje de que se está produciendo un "ataque" a los profesionales, de los que ha recordado que "son los únicos que pueden acceder a las pruebas".

Se ha mostrado convencido de que la oposición "se ha pasado de frenada", ya que, según el consejero, en el acceso a las pruebas de cada paciente "cada paso queda registrado", por lo que ha sentenciado que en el Servicio Andaluz de Salud "no se manipulan ni se borran imágenes".

Sanz participa este viernes en la constitución de la comisión de seguimiento del plan de choque del cribado del cáncer de mama, en el que no estará por decisión propia la asociación Amama, con la que el consejero ha dicho que no va a polemizar porque "todas las asociaciones merecen apoyo, cariño y respeto".

Contra "los bulos" de Sánchez

Por su parte, la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "usar bulos" sobre el borrado de pruebas en los cribados de cáncer de mama y considera que "es imposible borrar pruebas médicas". "Con la salud no se juega y se ha intentado hace daño políticamente, tanto el presidente del Gobierno como (María Jesús) Montero han usado bulos del borrado cuando es imposible borrar pruebas médicas", ha asegurado en Málaga.

Preguntada por la encuesta del Centra que señala que el PP podría perder la mayoría absoluta que ostenta en Andalucía y que es coincidente en parte en el tiempo con la crisis de los cribados de cáncer de mama que costó la dimisión a la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha asegurado que se está en precampaña y "todo se magnifica".

"Tenemos que seguir por la vía andaluza: moderación, diálogo y soluciones", ha añadido y ha señalado que se ha dicho que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) precisa una nueva digitalización y espera que las medidas adoptadas se noten en la calle.

Ha explicado que la mayor parte del plan de choque del cáncer de mama está dotado en 2026, pero los nuevos profesionales se empiezan a contratar ya, y que "no habrá recortes en otras consejerías".

Sobre la crisis de los cribados, ha destacado que la Junta asumió errores y responsabilidades con dimisiones, pidió disculpas y aporta soluciones y que "hay errores estructurales y el consejero dijo que se reorganizará el SAS, que es de los años 80".

Ha defendido el sistema sanitario público y sus profesionales y cree que "hay que cuidarlo, adaptarlo y modificarlo" y que "hay cosas que mejorar" y están en ello.

La portavoz ha precisado que los cribados se dirigen a personas sanas a las que se les propone acudir a pruebas de forma preventiva, que los de cáncer de colón los instauró el gobierno andaluz del presidente Juanma Moreno y que se ha pasado de unos 300.000 cribados de cáncer a 500.000.

Ha afirmado que en los casos de lesiones no concluyentes que requieren de segunda prueba, casi el 99 % son negativos y que todas las mujeres se harán las pruebas antes del 15 de noviembre o antes del 30 de ese mes.